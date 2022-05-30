Старейший свердловский завод задолжал сотни миллионов рублей

Долг актива Midural исчисляется сотнями миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу несколько российских компаний и организаций в течении последних двух месяцев обратилась в свердловский арбитражный суд с иском к предприятию «Русский хром 1915» (входит в группу Midural, Первоуральск). Согласно картотеке суда, общая сумма исков превышает 260 млн рублей.

Так, на сайте картотеки арбитражных дел 30 мая появился иск от АО «Буркомплект» (Екатеринбург) к первоуральскому Хромпику на сумму 83,8 млн рублей. А российская компания «Т Плюс» за последние два месяца направила в суд четыре иска. В случае успеха «Русский хром» будет вынужден либо остановиться, либо единоразово заплатить сотни миллионов рублей.

При этом предприятие в 2021 году только вышло из многомиллионных убытков. При этом. «Русский хром» входит в список неотключаемых предприятий, чем может пользоваться в данной ситуации. «Правда УрФО» сообщает, что генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер назвал Хромпик «идейным неплательщиком», платежи от которого поступают только по исполнительным листам.

URA.RU направило запрос в «Русский хром 1915». На момент публикации ответа на запрос не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что обанкротившийся свердловский МУП «Водоканал Камышлов» накопил долг в 8,1 миллионов рублей по зарплатам за февраль—май 2022 года. Задолженность была погашена по требованию прокуратуры. Из-за «Водоканала Камышлов» жители города часто сталкивались с отключением воды.