Пермский фельдшер выиграла миллион рублей в лото

Фельдшер начала участвовать в лото более 20 лет назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фельдшер из Кунгура (Пермский край) выиграла в лотерею миллион рублей. Приз победительница потратила на путешествие с семьей и на обустройство дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Фельдшер из города Кунгур Пермского края Дина Мошненкова участвует в „Русском лото“ 20 лет. Женщина выиграла в 1369-м тираже „Русского лото“ 1 миллион рублей», — рассказали в гослото. Победительница часто выигрывала небольшие суммы и продолжала играть в лото в надежде на большой приз.

Сразу после получения выигрышных средств женщина отправилась со своей семьей в отпуск в Геленджик. По возвращению фельдшер начала реализовывать давнюю мечту и достроила просторный дом, куда переехала из собственной квартиры. Выигранных средств как раз хватило на постройку бани, теплые полы и новую мебель.

Ранее стало известно, что за апрель жители Пермского края выиграли в лото больше 48 миллионов рублей. Двое пермяков стали миллионерами.