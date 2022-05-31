31 мая 2022

Умер известный пермский артист

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Николая Крашенинникова в театре любили и уважали Фото:

В Перми ушел из жизни бессменный заведующий труппой хора театра оперы и балета Николай Крашенинников. Он проработал в театре 60 лет.

«Ни один оперный спектакль не проходил без его участия. Отработав в должности заведующего труппой хора сезон 2020-2021, Крашенинников вышел на пенсию», — сообщили в театре оперы и балета. В 1997 году Николаю Крашенинникову было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры России «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу». Также артист был награжден медалью «Ветеран труда».

В Пермском театре оперы и балеты выражают самые искренние соболезнования родным и близким Николая Алексеевича. О дате и времени прощания пока не сообщается.

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В Перми ушел из жизни бессменный заведующий труппой хора театра оперы и балета Николай Крашенинников. Он проработал в театре 60 лет. «Ни один оперный спектакль не проходил без его участия. Отработав в должности заведующего труппой хора сезон 2020-2021, Крашенинников вышел на пенсию», — сообщили в театре оперы и балета. В 1997 году Николаю Крашенинникову было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры России «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу». Также артист был награжден медалью «Ветеран труда». В Пермском театре оперы и балеты выражают самые искренние соболезнования родным и близким Николая Алексеевича. О дате и времени прощания пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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