Особое кино, лекции, обсуждения и концерты: интеллектуальная афиша Перми

Фильмы Чарли Чаплина, арт-лекторий, киноклуб и многое другое предлагает пермякам на следующей неделе частная филармония «Триумф». Как провести вечера с пользой для души и ума — в обзоре URA.RU.
6 октября
Немое кино (6+)
«Триумф» предлагает пермякам окунуться в мир немого кино с помощью работ Чарли Чаплина. В понедельник зрителей ждет серия короткометражных фильмов мастера про леди Мэйбл. Пианист Александр Колесников выступит в роли самого настоящего тапера и сопроводит ленты стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой.
9 октября
Открытая репетиция хора Triumphus Vox (12+)
Первая репетиция нового хора филармонии пройдет в открытом формате. Творческую встречу может посетить каждый. Triumphus Vox — коллектив, рожденный в сотворчестве дирижера-хормейстера Анастасии Гуляевой и Частной филармонии «Триумф». Репертуар складывается из образцов старинной и духовной музыки и дополняется музыкой других направлений и стилей — от мелодий средневековых кодексов до произведений современных композиторов.
10 октября
Под небом Парижа (12+)
В пятницу концерт «Под небом Парижа» (12+) в филармонии «Триумф» дадут музыканты и артисты театр оперы и балета. Они исполнят произведения Артюра Онеггера — одного из крупнейших композиторов XX века. Руководит проектом солистка Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано).
12 октября
Арт-лекторий (12+)
Днем в воскресенье в «Триумфе» поэт и журналист Алексей Бодяшкин прочтет лекцию «Александр Грин. Завещание романтикам». «Александр Грин мог быть смешным и страшным, светлым и трагичным. Этот хмурый человек в шляпе верил только в искреннее и настоящее. Прожив полвека, он успел найти формулу счастья и рассказать о ней в лучших текстах. К чему звал романтик, где он скрывался от потрясений и чем нас привлекает его Гринландия, обсудим на лекции», — говорится в анонсе встречи.
«Кино, вино, домино» (18+)
Вечером 12 октября в «Триумфе» традиционный киноклуб. В этот раз смотреть и обсуждать будут фильм «Алые паруса» 2022 года режиссера Пьетро Марчелло. Приглашенными гостями-экспертами выступят Алексей Бодяшкин, который днем читает лекцию, а также актриса Театра-Театра и драматург Анастасия Демьянец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.