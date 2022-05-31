В Кургане устроили праздник для украинских детей

В Курганском центре помощи семье и детям устроили праздник для 13 украинских детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В Курганском центре социальной помощи семье и детям устроили праздник для семей с детьми, вынужденно покинувшими территорию ДНР, ЛНР и Украины. В нем приняли участие 13 ребят, сообщили URA.RU в управлении соцзащиты населения Курганской области.

«В семейной гостиной Курганского центра социальной помощи семье и детям прошла веселая игровая программа „Праздник детства“. Ее главными участниками стали семьи с детьми, вынужденно покинувшие территорию Украины. Мальчишки и девчонки с большим удовольствием принимали участие в семейной викторине, подвижных играх и шуточных конкурсах. Помогали им сказочные герои Мальвина и Буратино, создавая общую атмосферу беззаботного веселья и радости. В роли любимых персонажей выступили волонтеры — студенты Курганского технологического колледжа», — рассказали URA.RU в управлении соцзащиты населения Курганской области.

В празднике приняла участие уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина. Она предложила участникам сыграть в семейную игру «Да — нет!», вопросы которой были связаны с интересными фактами об истории города Кургана. Участники получили сладкие призы, а также подарочные карты и транспортные карты от ООО «Транссервис». Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской акции «Добровольцы — детям», организатором которой выступает Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

В Курганском центре помощи семье и детям прошел праздник для украинских семей с детьми фото: Управление социальной защиты населения Курганской области

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