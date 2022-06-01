РБК: экс-помощник Кадырова может стать замглавы МЧС

Бывший помощник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Даниил Мартынов может занять пост заместителя главы МЧС. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в министерстве.
«Даниил Мартынов до 2017 года являлся помощником Рамзана Кадырова, а потом служил в управлении Росгвардии по Чечне, участвовал в спецоперации на Украине. Сейчас Даниил Мартынов постоянно сопровождает нового министра МЧС Александра Куренкова», — пишет РБК.
По информации издания, в начале 2000-х Мартынов также служил в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Он входил в спецгруппу «Альфа» и участвовал в антитеррористических операциях на территории Чечни.
Бывший помощник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Даниил Мартынов может занять пост заместителя главы МЧС. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в министерстве. «Даниил Мартынов до 2017 года являлся помощником Рамзана Кадырова, а потом служил в управлении Росгвардии по Чечне, участвовал в спецоперации на Украине. Сейчас Даниил Мартынов постоянно сопровождает нового министра МЧС Александра Куренкова», — пишет РБК. По информации издания, в начале 2000-х Мартынов также служил в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Он входил в спецгруппу «Альфа» и участвовал в антитеррористических операциях на территории Чечни. Ранее президент России Владимир Путин выдвинул новую кандидатуру на пост главы МЧС. Главой ведомства стал бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) Александр Куренков.