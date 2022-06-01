Екатеринбуржец сделал скрытую рекламу в своем выпуске про охоту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Бизнесмен из Екатеринбурга и видеоблогер Дмитрий Панов выпустил сюжет про охоту на медведя, в котором попросил у подписчиков помощи на «игрушки» Донбассу. Свердловчанину пришлось говорить о тепловизорах и ночных прицелах иносказательно и спрятать рекламу в середине выпуска, чтобы обойти антироссийские правила модерации видеохостинга. Ролик появился на YouTube-канале «Охота в России».

«Друзья, то, что происходит на Украине, не может не печалить. Считаю, что нужно помочь ополченцам вот, чем — нужны всякие „игрушки“: рации, квадрокоптеры, прицелы, тепловизоры. У них этого ничего нет, а с той стороны [украинской], я так понимаю, льется рекой», — рассказал Панов в видео.

Первые полчаса выпуска посвящены теме видео — охоте на медведя. Следующие пять минут Панов просит подписчиков помочь ополченцам и общается с военным корреспондентом Андреем Гусельниковым. Журналист рассказывает, что именно нужно ополченцам. Затем Панов возвращается к теме выпуска и продолжает рассказывать про охоту на медведя.

«Вот так вот приходится прятать призывы о помощи ополчению Донбасса, чтобы YouTube не забанил. Первые отклики уже пошли, надеюсь, что в ближайшее время появятся какие-то „игрушки“ для передачи бойцам ДНР», — написал в свою очередь Гусельников в своем telegram-канале.

Эксперты отмечают, что из-за новых правил модерации YouTube превратился в пространство русофобии и стал орудием в информационной войне. Член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с URA.RU рассказывал, что площадка будет и дальше подавлять российскую точку зрения на происходящее.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он.

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