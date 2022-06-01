В мероприятии участвовали и дети, и взрослыеФото: URA.RU
Сотрудники компании «Сима-ленд» устроили шествие в честь Дня защиты детей, оно собрало порядка 5000 человек. Участники пришли на мероприятие вместе со своими детьми, сперва они прошли колонной, а затем выстроились в форму солнца с лучами. Видео флешмоба оказалось в распоряжении URA.RU.
В «Сима-ленде» состоялось масштабное празднование Дня защиты детей. Поздравлять юных свердловчан и родителей приехала Юлия Чичерина, к флэшмобу присоединились региональная ГИБДД и юные инспекторы движения. Также на мероприятии выступили заместитель губернатора Валерий Чайников, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, а также директор ПАО СУМЗ Багир Абдулазизов, депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков и глава компании Андрей Симановский.
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Сотрудники компании «Сима-ленд» устроили шествие в честь Дня защиты детей, оно собрало порядка 5000 человек. Участники пришли на мероприятие вместе со своими детьми, сперва они прошли колонной, а затем выстроились в форму солнца с лучами. Видео флешмоба оказалось в распоряжении URA.RU. В «Сима-ленде» состоялось масштабное празднование Дня защиты детей. Поздравлять юных свердловчан и родителей приехала Юлия Чичерина, к флэшмобу присоединились региональная ГИБДД и юные инспекторы движения. Также на мероприятии выступили заместитель губернатора Валерий Чайников, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, а также директор ПАО СУМЗ Багир Абдулазизов, депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков и глава компании Андрей Симановский.