Патриотический флешмоб «Сима-ленда» собрал больше 5000 человек. Видео

01 июня 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

В мероприятии участвовали и дети, и взрослые Фото: URA.RU Сотрудники компании «Сима-ленд» устроили шествие в честь Дня защиты детей, оно собрало порядка 5000 человек. Участники пришли на мероприятие вместе со своими детьми, сперва они прошли колонной, а затем выстроились в форму солнца с лучами. Видео флешмоба оказалось в распоряжении URA.RU. В «Сима-ленде» состоялось масштабное празднование Дня защиты детей. Поздравлять юных свердловчан и родителей приехала Юлия Чичерина, к флэшмобу присоединились региональная ГИБДД и юные инспекторы движения. Также на мероприятии выступили заместитель губернатора Валерий Чайников, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, а также директор ПАО СУМЗ Багир Абдулазизов, депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков и глава компании Андрей Симановский. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сотрудники компании «Сима-ленд» устроили шествие в честь Дня защиты детей, оно собрало порядка 5000 человек. Участники пришли на мероприятие вместе со своими детьми, сперва они прошли колонной, а затем выстроились в форму солнца с лучами. Видео флешмоба оказалось в распоряжении URA.RU. В «Сима-ленде» состоялось масштабное празднование Дня защиты детей. Поздравлять юных свердловчан и родителей приехала Юлия Чичерина, к флэшмобу присоединились региональная ГИБДД и юные инспекторы движения. Также на мероприятии выступили заместитель губернатора Валерий Чайников, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, а также директор ПАО СУМЗ Багир Абдулазизов, депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков и глава компании Андрей Симановский.