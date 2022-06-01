Bloomberg: власти США переживают раскол из-за России

02 июня 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Bloomberg: власти США перестали понимать, как относятся к России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти США переживают раскол, так как у них нет единой четкой позиции по целесообразности введения дальнейших санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Такую информацию передали СМИ правительственные источники. Одна часть администрации президента Джо Байдена, которая включает в себя сотрудников аппарата Белого дома и госдепартамента, считает, что нужно ввести «еще более жесткие антироссийские меры», включая вторичные санкции. Конкретные чиновники из числа этой группы не называются. Другая группа чиновников уверены, что мировая экономика ощутит последствия введенных против России санкций, хотя она и без того «страдает от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса». Собеседники агентства добавили, что некоторые из американских политиков «озабочены в связи с приближающимися промежуточными выборами (в конгресс США)». По словам источников, «эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом ограничивая доходы Москвы». Ранее Европейский союз ввел пять пакетов масштабных санкций против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. В рамках новых ограничений ЕС также объявил частичное эмбарго на две трети поставок российской нефти. Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал Запад забыть о санкциях против РФ, потому что они приносят больше ущерба Западу, чем России. По мнению президента РФ Владимира Путина, санкционное давление на РФ оказывает негативный эффект и на западные страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Власти США переживают раскол, так как у них нет единой четкой позиции по целесообразности введения дальнейших санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Такую информацию передали СМИ правительственные источники. Одна часть администрации президента Джо Байдена, которая включает в себя сотрудников аппарата Белого дома и госдепартамента, считает, что нужно ввести «еще более жесткие антироссийские меры», включая вторичные санкции. Конкретные чиновники из числа этой группы не называются. Другая группа чиновников уверены, что мировая экономика ощутит последствия введенных против России санкций, хотя она и без того «страдает от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса». Собеседники агентства добавили, что некоторые из американских политиков «озабочены в связи с приближающимися промежуточными выборами (в конгресс США)». По словам источников, «эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом ограничивая доходы Москвы». Ранее Европейский союз ввел пять пакетов масштабных санкций против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. В рамках новых ограничений ЕС также объявил частичное эмбарго на две трети поставок российской нефти. Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал Запад забыть о санкциях против РФ, потому что они приносят больше ущерба Западу, чем России. По мнению президента РФ Владимира Путина, санкционное давление на РФ оказывает негативный эффект и на западные страны.