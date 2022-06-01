МИД: дипломаты РФ в Лондоне подверглись жесткому обращению

02 июня 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

МИД заявил об ухудшении ситуации с безопасностью посольства России в Лондоне Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российских дипломатов стали жестко ограничивать в правах в Великобритании. На это обратило внимание МИД РФ. «Российские дипломаты подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. В частности, речь идет об ограничении доступа к банковскому счету Посольства, отказе официального дилера „BMW“ от обслуживания автопарка Посольства, отключении „тревожной кнопки“ в зданиях Посольства и Резиденции Посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновение на территорию загородной резиденции и порча ее имущества», — отмечается в докладе МИД о нарушениях прав соотечественников за рубежом. В опубликованном заявлении МИДа также написано, что нарушения прав россиян в странах «коллективного Запада» стали чем-то обыденным и вполне себе нормальным явлением. Россиянам отказывают в оказании широкого спектра услуг, в том числе образовательных, медицинских и банковских. Также к числу распространенных нарушений также отнесли угрозы, порчу имущества и бытовую дискриминацию: увольнение с работы, выселения из квартир. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. Так, в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российских дипломатов стали жестко ограничивать в правах в Великобритании. На это обратило внимание МИД РФ. «Российские дипломаты подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. В частности, речь идет об ограничении доступа к банковскому счету Посольства, отказе официального дилера „BMW“ от обслуживания автопарка Посольства, отключении „тревожной кнопки“ в зданиях Посольства и Резиденции Посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновение на территорию загородной резиденции и порча ее имущества», — отмечается в докладе МИД о нарушениях прав соотечественников за рубежом. В опубликованном заявлении МИДа также написано, что нарушения прав россиян в странах «коллективного Запада» стали чем-то обыденным и вполне себе нормальным явлением. Россиянам отказывают в оказании широкого спектра услуг, в том числе образовательных, медицинских и банковских. Также к числу распространенных нарушений также отнесли угрозы, порчу имущества и бытовую дискриминацию: увольнение с работы, выселения из квартир. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм. Так, в Нидерландах местные жители, выкрикивая лозунг «За Украину», избили шестилетнего ребенка с русским именем.