Уральский авиазавод открестился от производства Airbus и Boeing

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чешский самолет на УЗГА. ЕКатеринбург, крыло самолета, хвост самолета
УЗГА опроверг получение разрешения на производство комплектующих для Airbus и Boeing Фото:

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) опровергли информацию о получении от Росавиации сертификата, позволяющего производить запчасти для Airbus и Boeing. Как сообщают в пресс-службе завода, речь шла о других иностранных самолетах.

«В выданном УЗГА документе не идет речи о комплектующих для Airbus и Boeing. УЗГА занимается обслуживанием и сопровождением эксплуатации самолетов Л-410 и ДА-42, применяемых в гражданской авиации России. С нашими партнерами-эксплуатантами этих самолетов идут переговоры», — заявили «Ъ-Урал» в пресс-службе завода.

При этом ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщало, что пятерым российским компаниям, среди которых уральский завод УЗГА, разрешили разрабатывать и производить отдельные элементы и запчасти для перешедших в российский реестр самолетов зарубежного производства. Такой сертификат получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, «Авиационные инженерные решения» и институт «Навигатор».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) опровергли информацию о получении от Росавиации сертификата, позволяющего производить запчасти для Airbus и Boeing. Как сообщают в пресс-службе завода, речь шла о других иностранных самолетах. «В выданном УЗГА документе не идет речи о комплектующих для Airbus и Boeing. УЗГА занимается обслуживанием и сопровождением эксплуатации самолетов Л-410 и ДА-42, применяемых в гражданской авиации России. С нашими партнерами-эксплуатантами этих самолетов идут переговоры», — заявили «Ъ-Урал» в пресс-службе завода. При этом ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщало, что пятерым российским компаниям, среди которых уральский завод УЗГА, разрешили разрабатывать и производить отдельные элементы и запчасти для перешедших в российский реестр самолетов зарубежного производства. Такой сертификат получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, «Авиационные инженерные решения» и институт «Навигатор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...