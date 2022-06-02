Уральский авиазавод открестился от производства Airbus и Boeing

02 июня 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

УЗГА опроверг получение разрешения на производство комплектующих для Airbus и Boeing Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) опровергли информацию о получении от Росавиации сертификата, позволяющего производить запчасти для Airbus и Boeing. Как сообщают в пресс-службе завода, речь шла о других иностранных самолетах. «В выданном УЗГА документе не идет речи о комплектующих для Airbus и Boeing. УЗГА занимается обслуживанием и сопровождением эксплуатации самолетов Л-410 и ДА-42, применяемых в гражданской авиации России. С нашими партнерами-эксплуатантами этих самолетов идут переговоры», — заявили «Ъ-Урал» в пресс-службе завода. При этом ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщало, что пятерым российским компаниям, среди которых уральский завод УЗГА, разрешили разрабатывать и производить отдельные элементы и запчасти для перешедших в российский реестр самолетов зарубежного производства. Такой сертификат получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, «Авиационные инженерные решения» и институт «Навигатор». Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) опровергли информацию о получении от Росавиации сертификата, позволяющего производить запчасти для Airbus и Boeing. Как сообщают в пресс-службе завода, речь шла о других иностранных самолетах. «В выданном УЗГА документе не идет речи о комплектующих для Airbus и Boeing. УЗГА занимается обслуживанием и сопровождением эксплуатации самолетов Л-410 и ДА-42, применяемых в гражданской авиации России. С нашими партнерами-эксплуатантами этих самолетов идут переговоры», — заявили «Ъ-Урал» в пресс-службе завода. При этом ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщало, что пятерым российским компаниям, среди которых уральский завод УЗГА, разрешили разрабатывать и производить отдельные элементы и запчасти для перешедших в российский реестр самолетов зарубежного производства. Такой сертификат получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, «Авиационные инженерные решения» и институт «Навигатор».