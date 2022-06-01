В Пермском крае арестован сторонник движения АУЕ*

В Кизеле (Пермский край) осужден молодой человек за публикацию запрещенной символики движения АУЕ (признано экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
Установлено, что безработный молодой человек разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображение с символикой АУЕ. Изображение находилось в открытом для просмотра доступе. Суд признал 20-летнего пермяка виновным. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 6 суток.
Ранее URA.RU писало о том, что пермские чиновники получили специальный документ для поимки банд АУЕ. В нем указаны причины участия молодежи в таких бандах, а также как можно предупредить подобные течения.
*Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.
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В Кизеле (Пермский край) осужден молодой человек за публикацию запрещенной символики движения АУЕ (признано экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. Установлено, что безработный молодой человек разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображение с символикой АУЕ. Изображение находилось в открытом для просмотра доступе. Суд признал 20-летнего пермяка виновным. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 6 суток. Ранее URA.RU писало о том, что пермские чиновники получили специальный документ для поимки банд АУЕ. В нем указаны причины участия молодежи в таких бандах, а также как можно предупредить подобные течения. *Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.