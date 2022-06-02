Постпред РФ в ООН поставил точку в поставках украинского зерна

02 июня 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Для вывоза украинского зерна Киев должен разминировать акваторию Черного моря Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова предоставить безопасный коридор для прохода торговых судов, занимающихся экспортом украинского зерна. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном», — приводит слова Небензи ТАСС. При этом дипломат подтвердил выдвигаемые ранее условия вывоза зерна с Украины — очистка от украинских мин акватории Черного моря. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. В свою очередь, ВСУ заминировали порты, где находятся судна с зерном, которое должно было отправиться в Европу. Однако мины открепились от берегов и расплылись по всей морской территории, поэтому и вывоз зерна, и особенно вход в порты иностранных судов для эвакуации последнего могут быть опасны. Россией было принято решение заблокировать порты, однако теперь ее обвиняют в продовольственном кризисе в Европе. Несмотря на то, что российские военные каждый день открывают гумкоридоры на проблемных участках для иностранных судов, застрявших в украинских портах. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснял, что Военно-морской флот РФ поможет вывезти зерно из украинских портов, если Киев разминирует свои территориальные воды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия готова предоставить безопасный коридор для прохода торговых судов, занимающихся экспортом украинского зерна. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном», — приводит слова Небензи ТАСС. При этом дипломат подтвердил выдвигаемые ранее условия вывоза зерна с Украины — очистка от украинских мин акватории Черного моря. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. В свою очередь, ВСУ заминировали порты, где находятся судна с зерном, которое должно было отправиться в Европу. Однако мины открепились от берегов и расплылись по всей морской территории, поэтому и вывоз зерна, и особенно вход в порты иностранных судов для эвакуации последнего могут быть опасны. Россией было принято решение заблокировать порты, однако теперь ее обвиняют в продовольственном кризисе в Европе. Несмотря на то, что российские военные каждый день открывают гумкоридоры на проблемных участках для иностранных судов, застрявших в украинских портах. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснял, что Военно-морской флот РФ поможет вывезти зерно из украинских портов, если Киев разминирует свои территориальные воды.