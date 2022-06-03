Православный олигарх раскритиковал Куйвашева из-за ЛГБТ-скандала

03 июня 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев попытался оправдать вызвавший резонанс ЛГБТ-танец Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Учредитель интернет-издания «Царьград» Константин Малофеев раскритиковал свердловского губернатора Евгения Куйвашева за защиту школьников, утроивших ЛГБТ-скандал в Екатеринбурге. Соответствующий материал вышел на сайте издания. «Либо Куйвашев не знает, что у нас это запрещено, и тогда к нему большие вопросы, либо еще большие вопросы, если он знает закон, но не согласен с ним. Что-то мне подсказывает, что скорее он знает», — делится мнением Малофеев. Один из главнейших вопросов, которые задает Константин Малафеев — каким образом губернатор, еще не высказавшийся публично о своем отношении к спецоперации, но публично защитивший и детей (заявив, что это пародия) и руководство лицея №12 (допустившее подобный инцидент) хочет пойти на третий срок главенства в регионе. Материал заканчивается обращением к губернатору, в котором он говорит о недопустимости и незаконности подобных шуток в РФ. «Дорогой губернатор Куйвашев, у нас запрещены законом такие „шутки“, которые довели нас до того, что к 2011 году Россия по детской порнографии занимала третье место в мире после США и Таиланда, славящихся соответствующими вещами. Именно поэтому законодатели приняли норму о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних 10 лет назад», — выражает мнение Малофеев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент информационной политики региона. На момент публикации ответ не поступил. Об ЛГБТ-скандале в екатеринбургском лицее №12 стало широко известно после публикации видеозаписи выступления танца десятиклассников в нетрадиционной манере. Кроме того, инцидент массово обсуждался в российских регионах и возмущал многих известных личностей страны — певицу Юлию Чичерину, телеведущую Тину Канделаки и даже члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину. Губернатор Куйвашев же, в свою очередь, заявил, что номер школьников — пародия, а затем пресек попытку убрать с должности директора лицея Любовь Кулеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Учредитель интернет-издания «Царьград» Константин Малофеев раскритиковал свердловского губернатора Евгения Куйвашева за защиту школьников, утроивших ЛГБТ-скандал в Екатеринбурге. Соответствующий материал вышел на сайте издания. «Либо Куйвашев не знает, что у нас это запрещено, и тогда к нему большие вопросы, либо еще большие вопросы, если он знает закон, но не согласен с ним. Что-то мне подсказывает, что скорее он знает», — делится мнением Малофеев. Один из главнейших вопросов, которые задает Константин Малафеев — каким образом губернатор, еще не высказавшийся публично о своем отношении к спецоперации, но публично защитивший и детей (заявив, что это пародия) и руководство лицея №12 (допустившее подобный инцидент) хочет пойти на третий срок главенства в регионе. Материал заканчивается обращением к губернатору, в котором он говорит о недопустимости и незаконности подобных шуток в РФ. «Дорогой губернатор Куйвашев, у нас запрещены законом такие „шутки“, которые довели нас до того, что к 2011 году Россия по детской порнографии занимала третье место в мире после США и Таиланда, славящихся соответствующими вещами. Именно поэтому законодатели приняли норму о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних 10 лет назад», — выражает мнение Малофеев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент информационной политики региона. На момент публикации ответ не поступил. Об ЛГБТ-скандале в екатеринбургском лицее №12 стало широко известно после публикации видеозаписи выступления танца десятиклассников в нетрадиционной манере. Кроме того, инцидент массово обсуждался в российских регионах и возмущал многих известных личностей страны — певицу Юлию Чичерину, телеведущую Тину Канделаки и даже члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину. Губернатор Куйвашев же, в свою очередь, заявил, что номер школьников — пародия, а затем пресек попытку убрать с должности директора лицея Любовь Кулеву.