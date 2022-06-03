Экс-кандидат Госдумы предрек судьбу Ельцин Центра из-за Соловьева

04 июня 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Шевченко считает, что Ельцин Центр закроют или перепрофилируют Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-кандидат в Госдуму РФ, журналист Максим Шевченко предположил возможное закрытие или перепрофилировании Ельцин Центра. Об этом журналист рассказал на платформе Public Opinion. «Судя по коллективной истерике всех на свете от пропагандиста Соловьева до КПРФ (а в этом вопросе Соловьев и КПРФ сливаются в едином экстазе, да еще и голоса некоторых единороссов в этом хоре слышны), я думаю, да, скорее всего, Ельцин-центр закроют или решат перепрофилировать на что-нибудь иное», — сообщил Шевченко. По словам экс-кандидата в Госдуму возможное закрытие Ельцин Центра приведет к слиянию политических сил. Шевченко заявил, что такое событие приведет политиков в прямой эфир к журналисту Владимиру Соловьеву, где они все вместе отметят закрытие Ельцин Центра. Ранее URA.RU рассказывало, что глава «Левого фронта» призвал закрыть Ельцин Центр после уходя с должности советника главы государства РФ зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Также агентство сообщало, что бард Новиков назвал президентский центр Ельцина «политическим гадюшником». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Экс-кандидат в Госдуму РФ, журналист Максим Шевченко предположил возможное закрытие или перепрофилировании Ельцин Центра. Об этом журналист рассказал на платформе Public Opinion. «Судя по коллективной истерике всех на свете от пропагандиста Соловьева до КПРФ (а в этом вопросе Соловьев и КПРФ сливаются в едином экстазе, да еще и голоса некоторых единороссов в этом хоре слышны), я думаю, да, скорее всего, Ельцин-центр закроют или решат перепрофилировать на что-нибудь иное», — сообщил Шевченко. По словам экс-кандидата в Госдуму возможное закрытие Ельцин Центра приведет к слиянию политических сил. Шевченко заявил, что такое событие приведет политиков в прямой эфир к журналисту Владимиру Соловьеву, где они все вместе отметят закрытие Ельцин Центра. Ранее URA.RU рассказывало, что глава «Левого фронта» призвал закрыть Ельцин Центр после уходя с должности советника главы государства РФ зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Также агентство сообщало, что бард Новиков назвал президентский центр Ельцина «политическим гадюшником».