В водоем Челябинска выпустили золотых рыбок

Фауна пруда «Девичьи слезы» оскудела из-за деградации водоема Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) запустили в городской пруд «Девичьи слезы» золотых рыбок. Как сообщил 6 июня заведующий лабораторией экологии водных сообществ университета Константин Корляков, в водоем выпустили около четырех тысяч мальков.

«Выпустили в городской пруд „Девичьи слезы“ в Ленинском районе мальков китайских карасей, которых еще называют золотыми рыбками. В моем детстве в этом водоеме даже раки были. После территорию застроили жилыми домами, уровень воды в пруду снизился, да и обитателей в нем поубавилось, только ротанов теперь можно поймать на удочку», — заявил Корляков.

По словам ученого, таким образом ЧелГУ пытается обновить фауну водоема. Зарыбление пруда — это своего рода эксперимент. Если процент выживаемости рыбы будет низким, то организаторы готовы повторить заселение водоема мальками.

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