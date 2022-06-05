05 июня 2022
04 июня 2022

В водоем Челябинска выпустили золотых рыбок

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., ерш, рыбка
Фауна пруда «Девичьи слезы» оскудела из-за деградации водоема Фото:

Экологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) запустили в городской пруд «Девичьи слезы» золотых рыбок. Как сообщил 6 июня заведующий лабораторией экологии водных сообществ университета Константин Корляков, в водоем выпустили около четырех тысяч мальков.

«Выпустили в городской пруд „Девичьи слезы“ в Ленинском районе мальков китайских карасей, которых еще называют золотыми рыбками. В моем детстве в этом водоеме даже раки были. После территорию застроили жилыми домами, уровень воды в пруду снизился, да и обитателей в нем поубавилось, только ротанов теперь можно поймать на удочку», — заявил Корляков.

По словам ученого, таким образом ЧелГУ пытается обновить фауну водоема. Зарыбление пруда — это своего рода эксперимент. Если процент выживаемости рыбы будет низким, то организаторы готовы повторить заселение водоема мальками.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

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Экологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) запустили в городской пруд «Девичьи слезы» золотых рыбок. Как сообщил 6 июня заведующий лабораторией экологии водных сообществ университета Константин Корляков, в водоем выпустили около четырех тысяч мальков. «Выпустили в городской пруд „Девичьи слезы“ в Ленинском районе мальков китайских карасей, которых еще называют золотыми рыбками. В моем детстве в этом водоеме даже раки были. После территорию застроили жилыми домами, уровень воды в пруду снизился, да и обитателей в нем поубавилось, только ротанов теперь можно поймать на удочку», — заявил Корляков. По словам ученого, таким образом ЧелГУ пытается обновить фауну водоема. Зарыбление пруда — это своего рода эксперимент. Если процент выживаемости рыбы будет низким, то организаторы готовы повторить заселение водоема мальками. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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