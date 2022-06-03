В Екатеринбурге собирают подписи в защиту сквера. «Угрожает точечная застройка»

04 июня 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

В границах улиц Серафимы Дерябиной — Академика Бардина — Громова — Начдива Онуфриева планируют строительство высоток Фото: telegram-канал «Сквер у школы 64» Жители Юго-Западного района Екатеринбурга начали сбор подписей в защиту сквера в районе Онуфриева — Бардина. Там планируется строительство офисного здания и 25-этажного дома. Информация об этом появилась в telegram-канале активистов. «Нашему району угрожает точечная застройка: застройщик планирует построить торгово-офисное здание на месте зеленого сквера у 64-й школы, а на месте телефонной станции — 25-этажный дом. В 2014 уже была попытка застроить сквер, но жители дома на Бардина, 23 отбили эту попытку. Недавно прошли общественные обсуждения на сайте мэрии, […] 10 июня будут опубликованы результаты и ответы на наши вопросы. Далее мэр Алексей Орлов должен будет принять решение утвердить ли планировку или нет», — следует из сообщений в чате. Местные жители разработали план действий, чтобы противостоять точечной застройке. Они пишут обращения в администрацию, раздают листовки, готовят тексты коллективных обращений в мэрию, губернатору, депутатам. Заказчиком проекта планировки является компания «Скон-Строй», рассказывают активисты. Компания известна по аналогичным проектам точечной застройки. В 2021 году вопреки протестам местных жителей она построила клубный дом «Родонитовый» во дворе дома по Академика Шварца, 18/3. URA.RU направило запрос в компанию «Скон-Строй». Проект будущей стройки Фото из telegram-канала «Сквер у школы 64» График-схема застройки Фото из telegram-канала «Сквер у школы 64» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Юго-Западного района Екатеринбурга начали сбор подписей в защиту сквера в районе Онуфриева — Бардина. Там планируется строительство офисного здания и 25-этажного дома. Информация об этом появилась в telegram-канале активистов. «Нашему району угрожает точечная застройка: застройщик планирует построить торгово-офисное здание на месте зеленого сквера у 64-й школы, а на месте телефонной станции — 25-этажный дом. В 2014 уже была попытка застроить сквер, но жители дома на Бардина, 23 отбили эту попытку. Недавно прошли общественные обсуждения на сайте мэрии, […] 10 июня будут опубликованы результаты и ответы на наши вопросы. Далее мэр Алексей Орлов должен будет принять решение утвердить ли планировку или нет», — следует из сообщений в чате. Местные жители разработали план действий, чтобы противостоять точечной застройке. Они пишут обращения в администрацию, раздают листовки, готовят тексты коллективных обращений в мэрию, губернатору, депутатам. Заказчиком проекта планировки является компания «Скон-Строй», рассказывают активисты. Компания известна по аналогичным проектам точечной застройки. В 2021 году вопреки протестам местных жителей она построила клубный дом «Родонитовый» во дворе дома по Академика Шварца, 18/3. URA.RU направило запрос в компанию «Скон-Строй».