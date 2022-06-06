Полиции Екатеринбурга пришлось тушить иномарку вместо пожарных. Видео

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, ппс, полиция, задержание
Полицейские успели потушить автомобиль до приезда спасателей Фото:

Полицейские Екатеринбурга потушили автомобиль, загоревшийся на парковке у дома по улице Черепанова. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Полицейские заметили, что из-под капота одной из припаркованных иномарок идет дым, скорее всего по причине короткого замыкания проводки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Инцидент произошел на улице Черепанова, когда сотрудники ППС проезжали мимо.

Силовики вытащили огнетушитель и успели остановить распространение огня. В полиции предположили, что огонь мог перекинуться на другие машины, если бы горение не заметили. Владелец автомобиля, который удалось спасти, поблагодарил правоохранителей.

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Полицейские Екатеринбурга потушили автомобиль, загоревшийся на парковке у дома по улице Черепанова. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские заметили, что из-под капота одной из припаркованных иномарок идет дым, скорее всего по причине короткого замыкания проводки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Инцидент произошел на улице Черепанова, когда сотрудники ППС проезжали мимо. Силовики вытащили огнетушитель и успели остановить распространение огня. В полиции предположили, что огонь мог перекинуться на другие машины, если бы горение не заметили. Владелец автомобиля, который удалось спасти, поблагодарил правоохранителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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