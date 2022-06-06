Полицейские Екатеринбурга потушили автомобиль, загоревшийся на парковке у дома по улице Черепанова. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Полицейские заметили, что из-под капота одной из припаркованных иномарок идет дым, скорее всего по причине короткого замыкания проводки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Инцидент произошел на улице Черепанова, когда сотрудники ППС проезжали мимо.
Силовики вытащили огнетушитель и успели остановить распространение огня. В полиции предположили, что огонь мог перекинуться на другие машины, если бы горение не заметили. Владелец автомобиля, который удалось спасти, поблагодарил правоохранителей.
Полицейские Екатеринбурга потушили автомобиль, загоревшийся на парковке у дома по улице Черепанова. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские заметили, что из-под капота одной из припаркованных иномарок идет дым, скорее всего по причине короткого замыкания проводки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Инцидент произошел на улице Черепанова, когда сотрудники ППС проезжали мимо. Силовики вытащили огнетушитель и успели остановить распространение огня. В полиции предположили, что огонь мог перекинуться на другие машины, если бы горение не заметили. Владелец автомобиля, который удалось спасти, поблагодарил правоохранителей.