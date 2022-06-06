Полиции Екатеринбурга пришлось тушить иномарку вместо пожарных. Видео

06 июня 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Полицейские успели потушить автомобиль до приезда спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские Екатеринбурга потушили автомобиль, загоревшийся на парковке у дома по улице Черепанова. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские заметили, что из-под капота одной из припаркованных иномарок идет дым, скорее всего по причине короткого замыкания проводки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Инцидент произошел на улице Черепанова, когда сотрудники ППС проезжали мимо. Силовики вытащили огнетушитель и успели остановить распространение огня. В полиции предположили, что огонь мог перекинуться на другие машины, если бы горение не заметили. Владелец автомобиля, который удалось спасти, поблагодарил правоохранителей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полицейские Екатеринбурга потушили автомобиль, загоревшийся на парковке у дома по улице Черепанова. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские заметили, что из-под капота одной из припаркованных иномарок идет дым, скорее всего по причине короткого замыкания проводки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Инцидент произошел на улице Черепанова, когда сотрудники ППС проезжали мимо. Силовики вытащили огнетушитель и успели остановить распространение огня. В полиции предположили, что огонь мог перекинуться на другие машины, если бы горение не заметили. Владелец автомобиля, который удалось спасти, поблагодарил правоохранителей.