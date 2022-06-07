Две новостройки в Екатеринбурге признали лучшими в УрФО

По количеству проектов с высотностью 25+ Екатеринбург уступает только Москве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Сочи состоялось вручение наград 14-й федеральной премии Urban Awards (престижная премия в сфере недвижимости — прим.ред.). Два жилых комплекса в Екатеринбурге стали победителями в разных категориях. По количеству проектов с высотностью 25+ этажей Екатеринбург уступает только Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федеральной премии Urban Awards.

«Вполне ожидаемо, что именно екатеринбургской новостройке Discovery Residence („Атомстройкомплекс“) досталась победа в номинации „Лучший жилой небоскреб“. С небольшим перевесом жюри присудило первенство еще одному проекту из портфеля „Атомстройкомплекса“ — ЖК Nova Park», — сказано в сообщении.

Астраханский застройщик Виктор Тарасенко (собственник девелоперской компании «Прогресс») построит свой новый проект ЖК Amundsen в Екатеринбурге. «„Персоной года“ стал Виктор Тарасенко, собственник девелоперской компании „Прогресс“. Тарасенко построит новый проект ЖК Amundsen. Жилой комплекс расположится в Академическом районе на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау. В ближайшие дни планируются анонсирование старта продаж», — отметили в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что ООО «Градстрой», которым владеют учредители общества «Малышева-73» (ему принадлежат ТЦ «Гринвич» и «Пассаж») Игорь Заводовский и Константин Погребинский, снесет здание закрывшегося «Виншампанкомбината» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. Здесь появится жилой комплекс.

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