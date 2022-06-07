Телеканал СТС засудил жителей Пермского края

Представители телекомпании выигрывают похожие дела по всей России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеканал СТС продолжает выигрывать в судах дела о незаконном использовании образов своих мультяшных персонажей. Пермские СМИ сообщают, что речь идет о продаже игрушек с изображением героев популярного мультфильма «Три кота». Правообладателем образов является телеканал.

«Игрушки с изображениями „Коржика“, „Компота“, „Карамельки“, „Лапочки“, „Гони“ и „Горчицы“ были обнаружены в магазине „Шарландия“ в Кунгуре. В досудебном порядке, представители телеканала просили магазин убрать фигурки из продажи и заплатить штраф. Однако ответа не получили», — сообщает ИА «Текст». В результате, юристы телеканала обратились в суд и выиграли его. За использование каждого персонажа владелец магазина должен заплатить 5000 рублей, общая сумма — 40 000 рублей.

Два года назад, аналогичное дело было рассмотрено в отношении губахинского магазина. Тогда за игрушки с котиками, которые предприниматель продавал по 90 рублей, пришлось выложить сумму в 70 000.

Ранее URA.RU, что пермяки возродят популярный советский мультфильм. Главным персонажем станет дед Опонь — коми-пермяк.