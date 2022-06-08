В Нижнем Тагиле украли двухметровый забор

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
Полиция проверяет сообщение о краже забора Фото:

В Нижнем Тагиле в ночь с 11 на 12 мая неизвестные украли 180 листов забора высотой почти два метра. Ущерб составил 216 тысяч рублей без стоимости установки забора, сообщил подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Украли больше половины [забора]. Там еще идет строительство, поэтому пока не успели установить охрану и видеонаблюдение. Рядом расположены гаражи, камеры там есть, но на видеозаписях в темноте практически ничего не видно», — рассказал пострадавший.

«По данному факту граждане обратились в полицию. Проводятся проверочные мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Это не первый случай кражи металлолома в Свердловской области, о котором рассказывало URA.RU. В Березовском табор цыган вломился во двор пенсионера, чтобы вынести металл. На происходящее обратил внимание сосед Алексей Казанцев, он забежал во двор к старику и попросил цыган удалиться, но они не послушали и начали избивать арматурой и палками. Алексей получил тяжелый перелом пальца, ему зашивали голову, а на теле осталось много ссадин и ушибов.

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В Нижнем Тагиле в ночь с 11 на 12 мая неизвестные украли 180 листов забора высотой почти два метра. Ущерб составил 216 тысяч рублей без стоимости установки забора, сообщил подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Украли больше половины [забора]. Там еще идет строительство, поэтому пока не успели установить охрану и видеонаблюдение. Рядом расположены гаражи, камеры там есть, но на видеозаписях в темноте практически ничего не видно», — рассказал пострадавший. «По данному факту граждане обратились в полицию. Проводятся проверочные мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-группе полиции Нижнего Тагила. Это не первый случай кражи металлолома в Свердловской области, о котором рассказывало URA.RU. В Березовском табор цыган вломился во двор пенсионера, чтобы вынести металл. На происходящее обратил внимание сосед Алексей Казанцев, он забежал во двор к старику и попросил цыган удалиться, но они не послушали и начали избивать арматурой и палками. Алексей получил тяжелый перелом пальца, ему зашивали голову, а на теле осталось много ссадин и ушибов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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