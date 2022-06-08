В Екатеринбурге нарисованного украинца перечеркнули буквой Z. Фото

08 июня 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Испорченный рисунок «Хуторка» будут обновлять Фото: URA.RU В Екатеринбурге неизвестные разрисовали стену ресторана украинской кухни «Хуторок». На рисунке, на котором изображен украинец, нарисовали букву Z. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На рисунке видно очертания буквы Z, но отмыть до конца явно не удалось», — передает корреспондент. В ресторане URA.RU сообщили, что рисунок действительно был испорчен и на нем была нарисована буква Z. Также в заведении рассказали, что рисунок будут обновлять. Буквы Z и V считаются негласным символами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». На фото видно, что очертания Z сохранились Фото: URA.RU В ресторане сообщили, что рисунок придется обновлять Фото: URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге неизвестные разрисовали стену ресторана украинской кухни «Хуторок». На рисунке, на котором изображен украинец, нарисовали букву Z. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На рисунке видно очертания буквы Z, но отмыть до конца явно не удалось», — передает корреспондент. В ресторане URA.RU сообщили, что рисунок действительно был испорчен и на нем была нарисована буква Z. Также в заведении рассказали, что рисунок будут обновлять. Буквы Z и V считаются негласным символами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве сообщили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».