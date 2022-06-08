08 июня 2022

Холодное арктическое вторжение накроет регион к 300-летию Перми

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
По данным синоптиков, температуре воздуха 12 июня будет колебаться на отметке, близкой к +15 градусам Фото:

Предстоящие выходные в Перми, на которые запланировано проведения Дня города, будут холодными и дождливыми. Об этом рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

«11 и 12 июня ожидается арктическое вторжение, которое придет в Пермский край через Архангельскую область. Траектория и интенсивность поступления холодного воздуха пока неизвестна. Но можно говорить с какой-то степенью неопределенности, что 12 июня будет дождливым и холодным», — передает слова Шихова «АиФ-Прикамье».

Вероятно, что самым теплым днем недели окажется пятница. Температура воздуха, по прогнозам, 10 июня должна превысить отметку +20 градусов. По словам ученого, пока неясно, будут ли осадки кратковременными. «Все дело в том, что помимо притока холодного воздуха с Арктики, будет влиять также циклон, формирующийся над Уралом. И именно он может повлиять на то, что дожди 12 июня будут обильными», — уточнил Андрей Шихов.

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Предстоящие выходные в Перми, на которые запланировано проведения Дня города, будут холодными и дождливыми. Об этом рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. «11 и 12 июня ожидается арктическое вторжение, которое придет в Пермский край через Архангельскую область. Траектория и интенсивность поступления холодного воздуха пока неизвестна. Но можно говорить с какой-то степенью неопределенности, что 12 июня будет дождливым и холодным», — передает слова Шихова «АиФ-Прикамье». Вероятно, что самым теплым днем недели окажется пятница. Температура воздуха, по прогнозам, 10 июня должна превысить отметку +20 градусов. По словам ученого, пока неясно, будут ли осадки кратковременными. «Все дело в том, что помимо притока холодного воздуха с Арктики, будет влиять также циклон, формирующийся над Уралом. И именно он может повлиять на то, что дожди 12 июня будут обильными», — уточнил Андрей Шихов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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