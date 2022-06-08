08 июня 2022

Махонин проведет встречу с дочерью Шойгу

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ПМЭФ-2021, первый день. Ксения Шойгу, Мутко, Якушев, Файзуллин. Санкт-Петербург, шойгу ксения
Ксения Шойгу обсудит с Махониным «спортивные вопросы» Фото:

В Пермь 9 июня с рабочим визитом приехала президент федерации триатлона РФ, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения Шойгу. У нее запланирована встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, а также с министром спорта Прикамья Татьяной Чесноковой.

«В Пермь с рабочим визитом приехала президент федерации триатлона России Ксения Шойгу. В течение дня у нее запланированы встречи с главой министерства спорта Пермского края и губернатором региона», — отмечает «РБК-Пермь». В аэропорту ее встретил депутат заксобрания, советник гендиректора «Уралхима» Радмир Габдуллин.

По данным СМИ, у Ксении Шойгу также запланировано посещение спортивных объектов в Перми. В пресс-службе министерства спорта не смогли оперативно прокомментировать информацию, подтвердив только встречу с Махониным. На ней будут обсуждаться «спортивные вопросы».

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В Пермь 9 июня с рабочим визитом приехала президент федерации триатлона РФ, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения Шойгу. У нее запланирована встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, а также с министром спорта Прикамья Татьяной Чесноковой. «В Пермь с рабочим визитом приехала президент федерации триатлона России Ксения Шойгу. В течение дня у нее запланированы встречи с главой министерства спорта Пермского края и губернатором региона», — отмечает «РБК-Пермь». В аэропорту ее встретил депутат заксобрания, советник гендиректора «Уралхима» Радмир Габдуллин. По данным СМИ, у Ксении Шойгу также запланировано посещение спортивных объектов в Перми. В пресс-службе министерства спорта не смогли оперативно прокомментировать информацию, подтвердив только встречу с Махониным. На ней будут обсуждаться «спортивные вопросы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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