Махонин проведет встречу с дочерью Шойгу

Ксения Шойгу обсудит с Махониным «спортивные вопросы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермь 9 июня с рабочим визитом приехала президент федерации триатлона РФ, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения Шойгу. У нее запланирована встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, а также с министром спорта Прикамья Татьяной Чесноковой.

«В Пермь с рабочим визитом приехала президент федерации триатлона России Ксения Шойгу. В течение дня у нее запланированы встречи с главой министерства спорта Пермского края и губернатором региона», — отмечает «РБК-Пермь». В аэропорту ее встретил депутат заксобрания, советник гендиректора «Уралхима» Радмир Габдуллин.

По данным СМИ, у Ксении Шойгу также запланировано посещение спортивных объектов в Перми. В пресс-службе министерства спорта не смогли оперативно прокомментировать информацию, подтвердив только встречу с Махониным. На ней будут обсуждаться «спортивные вопросы».