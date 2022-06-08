Пермяков приглашают на бесплатные мастер-классы Курентзиса

Дягилевский фестиваль стартует уже в субботу, 11 июня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми 10 июня в 14:00 открывается регистрация на события образовательной программы Дягилевского фестиваля. В том числе, можно записаться на бесплатный мастер-класс к Теодору Курентзису, сообщает официальный telegram-канал фестиваля.

Мастер-класс Курентзиса — это не просто урок симфонического дирижирования, это открытый откровенный разговор о том, чему посвятили свою жизнь все, кто связал ее с музыкой, и о том, как иди дальше по этому пути и вдохновлять», — рассказывают организаторы фестиваля. Также можно попасть на мастер-классы главного хормейстера musicAeterna Виталия Полонского и артистов оркестра. Так, Анна Гарафеева покажет основы сценической пластики, а Петр Главатских поделится секретами игры на ударных.

Еще одно направление образовательной программы — отчетные концерты и спектакли ее участников. Так, ребята, посещающие Орф-лабораторию для подростков смогут сами поставить фрагменты известной оперы. Регистрация откроется завтра, на официальном сайте фестиваля.

Ранее URA.RU сообщало, что стала доступна регистрация на на события фестивального клуба Дягилевского фестиваля. В программе более 70 событий на любой вкус и возраст.