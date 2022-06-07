Пермяки смогут бесплатно посетить фестиваль с Курентзисом

Почти все события фестивального клуба доступны по предварительной регистрации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми 8 июня стартует регистрация на события фестивального клуба Дягилевского фестиваля. В программе более 70 событий на любой вкус и возраст. Это мастер-классы, занятия йогой, спектакли, концерты, просмотры фильмов, лекции, живые встречи с музыкантами и художниками и даже дегустация вин.

«Концепцию Фестивального клуба — 2022 можно обозначить словом live, то есть просто „живое“: живое общение, прямая коммуникация и открытые форматы встреч. Большая часть событий — бесплатные мероприятия, попасть на которые можно будет по предварительной регистрации», — сообщают организаторы фестиваля. Примечательно, что многие мероприятия разработаны специально для детей. Это стикербомбинг, различные художественные и музыкальные мастер-классы и многое другое.

Регистрация откроется сегодня, 8 июня в 14:00 по пермскому времени на официальном сайте Дягилевского фестиваля. Почти все события пройдут в Частной филармонии «Триумф». Для посетителей в фойе будут работать кафе с лаундж-зоной, сувенирная и книжная лавки.

Ранее URA.RU сообщал, что на Дягилевском фестивале анонсировали дополнительное шоу. По многочисленным просьбам зрителей, организаторы Дягилевского фестивали решили организовать дополнительное выступление Rosarium broken consort. Мероприятие пройдет 18 июня.