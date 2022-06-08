В пермской колонии у заключенных отбирают еду

Члены ОНК посетили исправительную колонию № 29 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Члены общественной наблюдательной комиссии Пермского края посетили исправительную колонию № 29 в Перми и нашли там ряд нарушений. О поездке члены ОНК рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

На момент посещения колонии, в ШИЗО (штрафной изолятор) находилось 48 человек. Основными причинами попадания туда является то, что осужденный не спал после отбоя или лег спать днем, также упоминаются случаи межкамерной связи. «Один из осужденных сообщил, что сотрудники колонии приходят, забирают чай и продукты. Недавно многие болели, он сам обращался с кашлем, но таблетки не дали», — говорится в сообществе ОНК Пермского края.

Несмотря на выявленные нарушения, по словам комиссии, посетившей колонию, там практически нет жалоб от осужденных. Основной причиной их отсутствия, по мнению наблюдателей является систематическое запугивание заключенных.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в ГУФСИН по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что экс-прокурор Индустриального района Перми признан виновным во взяточничестве. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.