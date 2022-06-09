Ранее Вован и Лексус лишились своего основного канала на YouTube, а теперь заблокировали и резервный Фото: Анна Майорова © URA.RU

Резервный YouTube-канал пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова родом из Екатеринбурга) удалили с платформы видеохостинга. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.

«Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus. Видимо в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу», — написали пранкеры. Они также поставили под сомнения, что YouTube является свободной для самовыражения площадкой.

Блогеры отметили, что, на их взгляд, американские и британские власти таким образом пытаются помещать пранкерам рассказывать правду. «Но весь интернет удалить не удастся! Рыба гниет с головы, даже если этой головы нет», — резюмировали Вован и Лексус.

Ранее пранкеры Вован и Лексус получили награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Приз в виде телефона правительственной связи видеоблогерам вручила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Блогеры часто звонят мировым политикам: так в мае они вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и разыграли главу Минобороны Британии Бена Уоллеса. В разговоре с пранкерами он одобрил использование Украиной ядерного оружия для защиты от России и сообщил, что Британия всегда хотела вступления Украины в НАТО. В Великобритании назвали розыгрыш угрозой нацбезопасности.