11 июня 2022
10 июня 2022

Пермский сенатор раскрыл коварные планы Финляндии

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, пушков алексей, выборы 2021, ночь выборов 2021
Сенатор от Пермского края Пушков сообщил о планах Финляндии Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков полагает, что правительство Финляндии стремится получить ядерное оружие. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия», — информирует политик. Пушков считает, что в соседней с Россией стране взяли курс на разрыв отношений.

За разрывом стоит идеологическая мотивация, полагает сенатор. При этом Пушков уверен, что Финляндия не сможет приобрести никаких преференций от такого поведения в международных отношениях с РФ. Скорее наоборот, «…только проиграет. И в плане финансовом, и экономическом, и в плане безопасности».

Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. После этого Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки. В США спрогнозировали НАТО проблемы из-за принятия Финляндии.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Пушков высказался об отношениях России и Запада. Также политик предсказал последствия для стран ЕС от введенных санкций в отношении России.

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Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков полагает, что правительство Финляндии стремится получить ядерное оружие. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия», — информирует политик. Пушков считает, что в соседней с Россией стране взяли курс на разрыв отношений. За разрывом стоит идеологическая мотивация, полагает сенатор. При этом Пушков уверен, что Финляндия не сможет приобрести никаких преференций от такого поведения в международных отношениях с РФ. Скорее наоборот, «…только проиграет. И в плане финансовом, и экономическом, и в плане безопасности». Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. После этого Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки. В США спрогнозировали НАТО проблемы из-за принятия Финляндии. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Пушков высказался об отношениях России и Запада. Также политик предсказал последствия для стран ЕС от введенных санкций в отношении России.
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