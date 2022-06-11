Пермский сенатор раскрыл коварные планы Финляндии

Сенатор от Пермского края Пушков сообщил о планах Финляндии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков полагает, что правительство Финляндии стремится получить ядерное оружие. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия», — информирует политик. Пушков считает, что в соседней с Россией стране взяли курс на разрыв отношений.

За разрывом стоит идеологическая мотивация, полагает сенатор. При этом Пушков уверен, что Финляндия не сможет приобрести никаких преференций от такого поведения в международных отношениях с РФ. Скорее наоборот, «…только проиграет. И в плане финансовом, и экономическом, и в плане безопасности».

Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. После этого Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки. В США спрогнозировали НАТО проблемы из-за принятия Финляндии.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Пушков высказался об отношениях России и Запада. Также политик предсказал последствия для стран ЕС от введенных санкций в отношении России.