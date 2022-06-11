В центре Екатеринбурга открыли межнациональную деревню. Видео, фото

12 июня 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

В честь Дня России в центре Екатеринбурга проходят праздничные мероприятия Фото: департамент информационной политики Свердловской области В Екатеринбурге возле Театра драмы в честь Дня России проходит фестиваль традиций и обычаев народов Урала. Здесь появились башкирское, чувашское, марийское, украинское, белорусское, чеченское, осетинское, дагестанское, цыганское, грузинское и другие подворья, в каждом представлены традиционные предметы культуры. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Россия — многонациональная страна и общий дом для более чем 190 народов. Только в нашей Свердловской области проживают представители 160 народов, и каждый народ, да и каждый представитель любого народа обладает своими чертами: мировоззрением, языком, обычаями, традициями. Прекрасно, что у свердловчан есть возможность познакомиться с разными культурами, понять и полюбить их. Знание особенностей каждого народа, позволяет сотрудничать, обмениваться опытом и жить в гармонии», — заявила председатель башкирской организации«Курултай башкир» Нафиса Тюменцева. Для гостей межнациональной деревни устроили концерт, а также организовали традиционные народные игры, мастер-классы по промыслам и ремеслам Среднего Урала. Посетителей знакомят с урало-сибирской росписью и художественной обработкой бересты, рассказывают, как создавать кукол. Также на мероприятии работает ярмарка и народная кухня. Праздничные мероприятия в честь Дня России проходят по всему Екатеринбургу. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», а в центре Екатеринбурга выступил сводный тысячный хор. URA.RU составило подробную афишу на 12 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге возле Театра драмы в честь Дня России проходит фестиваль традиций и обычаев народов Урала. Здесь появились башкирское, чувашское, марийское, украинское, белорусское, чеченское, осетинское, дагестанское, цыганское, грузинское и другие подворья, в каждом представлены традиционные предметы культуры. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Россия — многонациональная страна и общий дом для более чем 190 народов. Только в нашей Свердловской области проживают представители 160 народов, и каждый народ, да и каждый представитель любого народа обладает своими чертами: мировоззрением, языком, обычаями, традициями. Прекрасно, что у свердловчан есть возможность познакомиться с разными культурами, понять и полюбить их. Знание особенностей каждого народа, позволяет сотрудничать, обмениваться опытом и жить в гармонии», — заявила председатель башкирской организации«Курултай башкир» Нафиса Тюменцева. Для гостей межнациональной деревни устроили концерт, а также организовали традиционные народные игры, мастер-классы по промыслам и ремеслам Среднего Урала. Посетителей знакомят с урало-сибирской росписью и художественной обработкой бересты, рассказывают, как создавать кукол. Также на мероприятии работает ярмарка и народная кухня. Праздничные мероприятия в честь Дня России проходят по всему Екатеринбургу. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», а в центре Екатеринбурга выступил сводный тысячный хор. URA.RU составило подробную афишу на 12 июня.