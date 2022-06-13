Певец из Екатеринбурга не ожидал негативной реакции на поздравление Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Подписчики свердловского композитора и исполнителя собственных песен Юрия Лозу затравили в комментариях под его поздравительным постом с Днем России. Об этом артист написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я не ожидал такого негативного восприятия этого праздника. Чего мне только не наговорили… Что это „черный день российской истории“, что наша страна празднует день рождения Джорджа Буша старшего и еще много чего», — говорится в сообщении.

Исполнитель подчеркнул, что чем больше праздников — тем лучше. И добавил, что День России провел отлично. «Я прогулялся и проехался по городу. Посидел вечером за столом в хорошей компании, поднял рюмашку-другую, в частности, и за Россию тоже. Так что еще раз с праздником и будьте счастливы!», — закончил Лоза.

Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Лоза призвал Мишустина отказаться от англицизмов. А также категорично высказался об украинцах, жаждущих перебраться в Европу. Он заявил, что будет хорошо, если все украинцы отправятся туда. Также певец не остался в стороне семейного вопроса, сказав, что в России нет счастливых семей.

Поздравительный пост исполнителя Скриншот со страницы Юрия Лозы в соцсети «ВКонтакте»

Ответ подписчикам от Юрия Скриншот со страницы Юрия Лозы в соцсети «ВКонтакте»