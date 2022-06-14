Водитель скорой помощи судится с главврачом челябинской больницы

Водитель СМП Игорь Горбунов будет требовать денежной компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель скорой помощи из Коркино (Челябинская область) Игорь Горбунов собирается в суде оспорить приказ главврача станции скорой помощи о своем отстранении от работы. Как сообщил URA.RU Горбунов, его полгода не допускали до работы из-за отсутствия прививки от COVID.

«Приказом главврача станции скорой помощи Коркино Станислава Герасимова меня отстранили от работы 11 декабря 2021 года. Я приходил на работу и под видеозапись говорил, что у меня антитела, что я уже переболел COVID, но меня никто не стал слушать. 20 июня у меня назначен суд и я буду требовать компенсацию за полгода простоя. Ежемесячный средний заработок водителя с ковидными выплатами составляет 43 тыс. рублей», — рассказал URA.RU Горбунов.

Как сообщил Горбунов, с 7 июня он снова вышел на работу. Вышло новое постановление главного санитарного врача области Анатолия Семенова, в котором отменяются прежние ковидные нормы. Источник URA.RU сообщил, что Горбунов в коллективе имеет репутацию антиваксера. Водитель скорой заявляет, что приказ о его отстранении составлен с многочисленными правовыми нарушениями.

«Мой адвокат считает, что не понимает, как можно было меня отстранить с такими ошибками в приказе. Там просто липа на липе. Я не писал отказ от прививки, в приказе указана не моя должность, написанная в трудовой книжке», — заявил водитель скорой.

Руководитель станции скорой помощи Станислав Герасимов отказался комментировать подробности спорной ситуации по телефону и попросил направить ему официальный запрос. Главврач отметил, что личного конфликта с водителем Горбуновым у него нет, а все претензии он готов решать в судебном порядке.

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