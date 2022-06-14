Из Екатеринбурга запускают новые рейсы в Турцию

Чартерные рейсы начнут курсировать с 18 июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С 18 июня запускаются новые чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию (Анталья и Даламан). Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По заказу туроператоров авиакомпания AZUR air ставит рейсы в Анталью (Турция) <…> из Екатеринбурга и Уфы (с 18 июня оба города — ежедневные вылеты). Из Екатеринбурга и Уфы AZUR air ставит рейсы также на курорты Эгейского побережья (в Даламан). Из Екатеринбурга чартеры в Даламан будут летать начиная с 21 июня два раза в неделю (вторник и пятница), а из Уфы — с 22 июня также два раза в неделю (среда и суббота)», — говорится на сайте организации.

«По предварительной информации, блоки мест на чартерных рейсах из Нижнего Новгорода, Уфы и Екатеринбурга в Анталью будут у „Интуриста“, ANEX Tour, FUN&SUN, Coral Travel, PEGAS Touristik. На рейсах из Екатеринбурга в Даламан точно берет блоки ANEX Tour», — добавили там же.

В начале июня стало известно, что национальный перевозчик Турции — Turkish Airlines — продлил ограничения на полеты в ряд российских городов, включая Екатеринбург, в связи с закрытием воздушного пространства Украины, где РФ с 24 февраля проводит военную спецоперацию. Авиакомпания приостановила полеты по направлению Екатеринбург — Стамбул в середине апреля.