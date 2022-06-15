В Екатеринбурге открылся фитнес-клуб для миллионеров. Фото

16 июня 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Годовой абонемент в Encore Fitness обойдется екатеринбуржцам в 120 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в башне «Исеть» с 16 июня заработал престижный фитнес-клуб Encore Fitness с подсветкой, которая делает его похожим на космический корабль и где годовой абонемент стоит 120 тысяч рублей. Он является пятым по счету клубом сети, которая существует в России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Наш клуб является восхитительным и уникальным, это и просторные светлые залы, и отличный тренажерный зал, оснащенный всем последним высокотехнологичным. Изюминкой клуба является большой красивейший бассейн», — рассказала генеральный директор сети фитнес-клубов Encore Fitness Ирина Кутьина. Она также подчеркнула, что клуб легко «продает» себя в Екатеринбурге, потому что он находится в башне «Исеть», которая считается центром сервиса высокого уровня. По словам генерального директора компании «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, появление Encore Fitness в Екатеринбурге служит показателем развития города и фитнес-индустрии в регионе. Также Мордовин признался, что никаких проблем с поставкой оборудования и стройматериалов у компании не было. «Мы успели приобрести все оборудование до 24 февраля, потому что проектом начали заниматься ровно два года назад. В июне 2020 года на „Иннопроме“ мы подписали соглашение, после этого компания Encore разработала дизайн-проект клуба, на основе этого мы разработали проектную документацию», — заявил гендиректор «УГМК-Застройщик». Ремонт занял девять месяцев с учетом формирования особой системы кондиционирования и подключением бассейна в рамках инженерной системе башни «Исеть». Все оборудование импортное, однако его успели завести до начала спецоперации на Украине Фото: Размик Закарян © URA.RU Стоит отметить, что сроки открытия сдвинулись на пару недель — ранее анонсировалось, что клуб откроет свои двери для посетителей уже в конце мая. «Все было готово в конце мая — мероприятия, маркетинг, материалы, вывески. Но все, что касается стройки, то пришлось перенести [сроки]. Клуб нельзя открыть с какими-то недоделками, он должен сверкать. А тут 3000 квадратных метров, столько электрики, декора, поэтому не всегда все предсказуемо», — рассказала представительница Encore Fitness. Вход в клуб осуществляется по системе Face-ID и браслетам, которые позволяют не только открывать шкафчики и заходит в клуб, но и оплачивать покупки в буфете. Во всех залах есть многослойная уникальная система подсветки, которая помогает задавать настроение любому помещению Encore и делает его похожим на космический корабль. Особенно красиво с подсветкой выглядит бассейн полукруглой формы с подвесной люстрой. Бассейн имеет скругленную форму и люстру в центре Фото: Размик Закарян © URA.RU Помимо традиционных тренажерных залов, сауны и зон отдыха, в клубе есть термальный комплекс, в состав которого входит финская сауна, турецкий хаммам, традиционная сауна, ванны Кнайпа с холодной и горячей водой. В комплексе также есть услуга по стирке вещей — их можно оставить на ресепшене после тренировки. Чтобы поддерживать лицо бренда, из Москвы на месяц приезжали 25 инструкторов, чтобы обучить персонал в Екатеринбурге. Также в Encore Fitness будет работать специалист с медицинским образованием, который обследует каждого гостя клуба: проведет анализы, 3D-сканирование тела, подберет витаминотерапию, а после на основе этого распишет программу тренировок. В клубе есть свой уникальный термальный комплекс Фото: Размик Закарян © URA.RU Общая площадь, которую занимает клуб, порядка 3000 квадратных метров на трех этажах. По словам Кутьиной, клуб способен окупить себя в ближайшие семь лет. Стоимость годового абонемента стоит 120 тысяч рублей, VIP-карты — 190 тысяч рублей, традиционного полугодового и трехмесячного абонемента нет. Всего планируется, что посещать клуб смогут до 1500 человек. В перспективе в следующем году откроется еще две точки Encore Fitness в Москве, а также есть соглашение с Владивостоком, Санкт-Петербургом и Сочи. Ранее стало известно, что Encore Fitness откроется в Екатеринбурге в тестовом режиме с конца апреля, а окончательное открытие пройдет в конце мая. Также озвучивалась цена абонемента в 140 тысяч рублей. Тогда в середине апреля было продано уже 300 абонементов. Все залы имеют панорамные окна с видом на центр города Фото: Размик Закарян © URA.RU Клуб Encore Fitness стал совместным проектом гендиректора фитнес-сети Ирины Кутьиной и главы компании «УГМК-Застрощик» Евгения Мордовина Фото: Размик Закарян © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в башне «Исеть» с 16 июня заработал престижный фитнес-клуб Encore Fitness с подсветкой, которая делает его похожим на космический корабль и где годовой абонемент стоит 120 тысяч рублей. Он является пятым по счету клубом сети, которая существует в России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Наш клуб является восхитительным и уникальным, это и просторные светлые залы, и отличный тренажерный зал, оснащенный всем последним высокотехнологичным. Изюминкой клуба является большой красивейший бассейн», — рассказала генеральный директор сети фитнес-клубов Encore Fitness Ирина Кутьина. Она также подчеркнула, что клуб легко «продает» себя в Екатеринбурге, потому что он находится в башне «Исеть», которая считается центром сервиса высокого уровня. По словам генерального директора компании «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, появление Encore Fitness в Екатеринбурге служит показателем развития города и фитнес-индустрии в регионе. Также Мордовин признался, что никаких проблем с поставкой оборудования и стройматериалов у компании не было. «Мы успели приобрести все оборудование до 24 февраля, потому что проектом начали заниматься ровно два года назад. В июне 2020 года на „Иннопроме“ мы подписали соглашение, после этого компания Encore разработала дизайн-проект клуба, на основе этого мы разработали проектную документацию», — заявил гендиректор «УГМК-Застройщик». Ремонт занял девять месяцев с учетом формирования особой системы кондиционирования и подключением бассейна в рамках инженерной системе башни «Исеть». Стоит отметить, что сроки открытия сдвинулись на пару недель — ранее анонсировалось, что клуб откроет свои двери для посетителей уже в конце мая. «Все было готово в конце мая — мероприятия, маркетинг, материалы, вывески. Но все, что касается стройки, то пришлось перенести [сроки]. Клуб нельзя открыть с какими-то недоделками, он должен сверкать. А тут 3000 квадратных метров, столько электрики, декора, поэтому не всегда все предсказуемо», — рассказала представительница Encore Fitness. Вход в клуб осуществляется по системе Face-ID и браслетам, которые позволяют не только открывать шкафчики и заходит в клуб, но и оплачивать покупки в буфете. Во всех залах есть многослойная уникальная система подсветки, которая помогает задавать настроение любому помещению Encore и делает его похожим на космический корабль. Особенно красиво с подсветкой выглядит бассейн полукруглой формы с подвесной люстрой. Помимо традиционных тренажерных залов, сауны и зон отдыха, в клубе есть термальный комплекс, в состав которого входит финская сауна, турецкий хаммам, традиционная сауна, ванны Кнайпа с холодной и горячей водой. В комплексе также есть услуга по стирке вещей — их можно оставить на ресепшене после тренировки. Чтобы поддерживать лицо бренда, из Москвы на месяц приезжали 25 инструкторов, чтобы обучить персонал в Екатеринбурге. Также в Encore Fitness будет работать специалист с медицинским образованием, который обследует каждого гостя клуба: проведет анализы, 3D-сканирование тела, подберет витаминотерапию, а после на основе этого распишет программу тренировок. Общая площадь, которую занимает клуб, порядка 3000 квадратных метров на трех этажах. По словам Кутьиной, клуб способен окупить себя в ближайшие семь лет. Стоимость годового абонемента стоит 120 тысяч рублей, VIP-карты — 190 тысяч рублей, традиционного полугодового и трехмесячного абонемента нет. Всего планируется, что посещать клуб смогут до 1500 человек. В перспективе в следующем году откроется еще две точки Encore Fitness в Москве, а также есть соглашение с Владивостоком, Санкт-Петербургом и Сочи. Ранее стало известно, что Encore Fitness откроется в Екатеринбурге в тестовом режиме с конца апреля, а окончательное открытие пройдет в конце мая. Также озвучивалась цена абонемента в 140 тысяч рублей. Тогда в середине апреля было продано уже 300 абонементов.