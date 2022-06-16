Ревнивец из ХМАО грозил жене топором и чуть не убил Росгвардейца

За нападение на жену и силовиков мужчине грозит до 20 лет тюрьмы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургутском районе судят 51-летнего мужчину, который сначала угрожал жене топором, приревновав ее, а потом чуть не убил сотрудника Росгвардии, метнув в него нож. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«У мужчины возникли неприязненные отношения к своей супруге на почве ревности. Взяв топор, он начал угрожать ей физической расправой. Конфликт услышали соседи и вызвали работников правоохранительных органов», — добавили в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что встретив Росгвардейца мужчина с силой метнул в него сначала нож, а потом, когда тот отскочил от бронежилета, собрался метнуть в силовика и топор. Но правоохранители обезвредили злоумышленника. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчине грозит до 20 лет заключения

Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвый житель Нефтеюганска искусал полицейских. Нападение на правоохранителей произошло, когда они приехали утихомирить пару, распивающей алкоголь.