Игрок «Трактора» занял второе место по уровню зарплат в КХЛ

Форвард челябинского хоккейного клуба «Трактор» Антон Бурдасов занял второе место в рейтинге самых высоких зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Его доход составляет 80 млн рублей в год.
«В рейтинге указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно», — сообщает «Спорт-Экспресс», который составил рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ.
Всего в топ вошло 150 игроков. Самым высокооплачиваемым хоккеистом стал форвард ярославского «Локомотива» Максим Шалунов — 90 млн рублей в год. За ним идут форварды Антон Бурдасов («Трактор»), Александр Радулов («Ак Барс», Казань») и Владимир Ткачев («Авангард», Омск). Их зарплаты составляют 80 млн рублей в год. Еще один форвард из «Трактора» — Владимир Ткачев — зарабатывает 75 млн рублей в год.
Форвард челябинского хоккейного клуба «Трактор» Антон Бурдасов занял второе место в рейтинге самых высоких зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Его доход составляет 80 млн рублей в год. «В рейтинге указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно», — сообщает «Спорт-Экспресс», который составил рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ. Всего в топ вошло 150 игроков. Самым высокооплачиваемым хоккеистом стал форвард ярославского «Локомотива» Максим Шалунов — 90 млн рублей в год. За ним идут форварды Антон Бурдасов («Трактор»), Александр Радулов («Ак Барс», Казань») и Владимир Ткачев («Авангард», Омск). Их зарплаты составляют 80 млн рублей в год. Еще один форвард из «Трактора» — Владимир Ткачев — зарабатывает 75 млн рублей в год.