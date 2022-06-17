17 июня 2022

Игрок «Трактора» занял второе место по уровню зарплат в КХЛ

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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, хк трактор, хк автомобилист, хоккей
Антон Бурдасов зарабатывает по 80 млн рублей в год Фото:

Форвард челябинского хоккейного клуба «Трактор» Антон Бурдасов занял второе место в рейтинге самых высоких зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Его доход составляет 80 млн рублей в год.

«В рейтинге указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно», — сообщает «Спорт-Экспресс», который составил рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ.

Всего в топ вошло 150 игроков. Самым высокооплачиваемым хоккеистом стал форвард ярославского «Локомотива» Максим Шалунов — 90 млн рублей в год. За ним идут форварды Антон Бурдасов («Трактор»), Александр Радулов («Ак Барс», Казань») и Владимир Ткачев («Авангард», Омск). Их зарплаты составляют 80 млн рублей в год. Еще один форвард из «Трактора» — Владимир Ткачев — зарабатывает 75 млн рублей в год.

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Форвард челябинского хоккейного клуба «Трактор» Антон Бурдасов занял второе место в рейтинге самых высоких зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Его доход составляет 80 млн рублей в год. «В рейтинге указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно», — сообщает «Спорт-Экспресс», который составил рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ. Всего в топ вошло 150 игроков. Самым высокооплачиваемым хоккеистом стал форвард ярославского «Локомотива» Максим Шалунов — 90 млн рублей в год. За ним идут форварды Антон Бурдасов («Трактор»), Александр Радулов («Ак Барс», Казань») и Владимир Ткачев («Авангард», Омск). Их зарплаты составляют 80 млн рублей в год. Еще один форвард из «Трактора» — Владимир Ткачев — зарабатывает 75 млн рублей в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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