В ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников

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Наемники из Польши несут потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР. Об этом рассказал командир казачьего полка, участвующего в боевых действиях в поселке.

«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал командир казачьего полка РИА «Новости». По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне, по словам собеседника агентства, поляки понесли серьезные потери.

Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. На украинской стороне участвуют иностранные наемники. Так, ранее в плен к Вооруженным силам РФ, ДНР и ЛНР попали наемники из США. Они рассказывают, что ВСУ ведут огонь по «своим», иностранные наемники несут большие потери.

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Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР. Об этом рассказал командир казачьего полка, участвующего в боевых действиях в поселке. «Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал командир казачьего полка РИА «Новости». По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне, по словам собеседника агентства, поляки понесли серьезные потери. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. На украинской стороне участвуют иностранные наемники. Так, ранее в плен к Вооруженным силам РФ, ДНР и ЛНР попали наемники из США. Они рассказывают, что ВСУ ведут огонь по «своим», иностранные наемники несут большие потери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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