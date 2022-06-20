В ЛНР рассказали о потерях среди иностранных наемников

20 июня 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Наемники из Польши несут потери Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР. Об этом рассказал командир казачьего полка, участвующего в боевых действиях в поселке. «Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал командир казачьего полка РИА «Новости». По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне, по словам собеседника агентства, поляки понесли серьезные потери. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. На украинской стороне участвуют иностранные наемники. Так, ранее в плен к Вооруженным силам РФ, ДНР и ЛНР попали наемники из США. Они рассказывают, что ВСУ ведут огонь по «своим», иностранные наемники несут большие потери. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Наемники из Польши понесли серьезные потери в Камышевахе в ЛНР. Об этом рассказал командир казачьего полка, участвующего в боевых действиях в поселке. «Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал командир казачьего полка РИА «Новости». По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Накануне, по словам собеседника агентства, поляки понесли серьезные потери. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. На украинской стороне участвуют иностранные наемники. Так, ранее в плен к Вооруженным силам РФ, ДНР и ЛНР попали наемники из США. Они рассказывают, что ВСУ ведут огонь по «своим», иностранные наемники несут большие потери.