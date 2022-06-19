Наемник из США: ВСУ ведут огонь по «своим»

Плохая организация внутри ВСУ приводит к гибели наемников, заявил американский боец Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины не справляются с организацией войск: иностранные наемники погибают в ходе перестрелок с украинскими бойцами, а отсутствие связи между подразделениями приводит к потерям своих же солдат. Об этом в переписке с журналистом рассказал американский военный, участвующий в боевых действиях против России на стороне украинской армии.

«Смерти и ранения были напрасны, потому что это абсолютное шоу. У нас была 2-х часовая перестрелка, позже оказалось, что мы вели ее против украинского спецназа… просто невероятно, что здесь происходит», — написал наемник из США. Скриншот переписки опубликовал американский журналист-расследователь Сет Харп у себя в соцсетях.

По мнению бойца, средства информации преувеличивают успехи армии ВСУ. «СМИ говорят только одну сторону. Я здесь. Я вижу реальность. Мосты взорваны, а силы поддержки все еще остаются на другой стороне, никакой связи между подразделениями, все время ведется огонь по своим (только что потерял британского снайпера SAS, который шел на позицию и был сбит украинским БТР, потому что никто не сказал, что он идет)», — поделился американец.

Кроме того, военный пожаловался на плохую подготовку украинских бойцов. «Дают парня, который никогда не пользовался автоматическим гранатометом, а потом говорят, что он будет нашей косвенной поддержкой в ночное время с расстояния 1,2 км. Я не выдумываю это. Это чертовски плохое шоу», — заявил он.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

С начала операции в боевых действиях против РФ принимают активное участие наемники из разных стран. Однако боец из Британии признавался, что западные СМИ ведут себя манипулятивно, рассказывая о «добровольцах», которые отправляются якобы помогать Украине, передают «Дни.ру».

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