Наемник из США Васкес: иностранцы несут большие потери на Украине

19 июня 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Джеймс Васкес сообщил о множестве потерь среди иностранных наемников на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины погибло множество иностранных наемников, поддерживающих Киев. Об этом заявил американский наемник Джеймс Васкес. «Еще один из моих людей серьезно ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться [на Украину] как можно скорее», — написал Джеймс Васкес в Twitter (заблокирована в РФ). Ранее Васкес уже сообщал о гибели иностранных боевиков на Украине, передает Life . Сам он покинул зону боевых действий в мае, заявив об усталости. В ДНР приговорили к смертной казни пленных иностранных наемников Саадуна Брагима, Шона Пиннера и Эйдена Эйслина по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что наемники не могут быть обменяны, так как они не могут получить статус военнопленных. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. В боевых действиях на стороне Украины акитвно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения иностранных таких наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В ходе спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины погибло множество иностранных наемников, поддерживающих Киев. Об этом заявил американский наемник Джеймс Васкес. «Еще один из моих людей серьезно ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться [на Украину] как можно скорее», — написал Джеймс Васкес в Twitter (заблокирована в РФ). Ранее Васкес уже сообщал о гибели иностранных боевиков на Украине, передает Life. Сам он покинул зону боевых действий в мае, заявив об усталости. В ДНР приговорили к смертной казни пленных иностранных наемников Саадуна Брагима, Шона Пиннера и Эйдена Эйслина по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что наемники не могут быть обменяны, так как они не могут получить статус военнопленных. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. В боевых действиях на стороне Украины акитвно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения иностранных таких наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса».