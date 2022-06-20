20 июня 2022

Шумков примет участие в Госсовете, который проведет Путин

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, шумков вадим
Курганский губернатор улетел на совещание в Москву Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 21 июня примет участие в заседании президиума Государственного совета РФ, который проведет президент страны Владимир Путин. Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин.

«Вадим Шумков сегодня примет участие в заседании президиума Госсовета, которое проведет президент Владимир Путин. На президиуме рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года», — говорится в опубликованном сообщении. На сайте Кремля указано, что с основными докладами выступят заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Министерства строительства Ирек Файзуллин.

URA.RU сообщало, что Шумков вошел в новый состав президиума Госсовета в ноябре прошлого года. В его составе он был и в 2020 году.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков 21 июня примет участие в заседании президиума Государственного совета РФ, который проведет президент страны Владимир Путин. Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. «Вадим Шумков сегодня примет участие в заседании президиума Госсовета, которое проведет президент Владимир Путин. На президиуме рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года», — говорится в опубликованном сообщении. На сайте Кремля указано, что с основными докладами выступят заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Министерства строительства Ирек Файзуллин. URA.RU сообщало, что Шумков вошел в новый состав президиума Госсовета в ноябре прошлого года. В его составе он был и в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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