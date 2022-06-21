Власти ищут специалиста для общения с пермяками в соцсетях

Специалисту по соцсетям обещают до 45 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации губернатора Пермского края открылась новая вакансия. Власти ищут специалиста для ведения аккаунтов правительства в социальных сетях и мессенджерах, говорится в объявлении на портале HeadHunter.

«Департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края ищет контент-менеджера для ведения сообществ правительства Пермского края в социальных сетях и мессенджерах. Мы ищем человека с опытом работы, но если вы еще не успели наработать стаж, однако уверены в своих кейсах — то смело пишите нам!» — указано в сообщении.

В обязанности сотрудника будет входить подготовка контент-плана публикаций о деятельности правительства, сообщений в различных форматах, разработка и внедрение новых форматов взаимодействия с пользователями. За работу обещают в месяц платить от 35 000 до 45 000 рублей на руки.