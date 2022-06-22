Суд отказался выпускать ректора «Шанинки» Зуева из СИЗО

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Вопрос об освобождении Зуева из СИЗО поднимался несколько раз Фото:
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Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, проходящий фигурантом дела о мошенничестве, останется в СИЗО. Такое решение принял Мосгорсуд.

«Суд постановил отменить решение Тверского районного суда, избравшего обвиняемому Зуеву домашний арест. И удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Зуев проходит одним из фигурантов по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). У Зуева серьезные проблемы со здоровьем и его несколько раз доставляли в больницу.

Неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы выпустить Зуева из СИЗО. В частности, президент РФ Владимир Путин заявлял, что не видит оснований, чтобы Зуев оставался под стражей. За отмену ареста также выступал Кассационный суд России.

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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, проходящий фигурантом дела о мошенничестве, останется в СИЗО. Такое решение принял Мосгорсуд. «Суд постановил отменить решение Тверского районного суда, избравшего обвиняемому Зуеву домашний арест. И удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда. Зуев проходит одним из фигурантов по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). У Зуева серьезные проблемы со здоровьем и его несколько раз доставляли в больницу. Неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы выпустить Зуева из СИЗО. В частности, президент РФ Владимир Путин заявлял, что не видит оснований, чтобы Зуев оставался под стражей. За отмену ареста также выступал Кассационный суд России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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