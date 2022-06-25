Свердловчане назвали самые стрессовые профессии

Около половины свердловчан рассказали, что считают свою работу нервной. Половина опрошенных считают, что работа на руководящей должности более нервная и напряженная, чем у рядовых сотрудников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сайта Зарплата.ру.
«Исследование проводили среди 1920 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Свердловской области. По данным опроса, 45% свердловчан считают свою профессию нервной, еще 40% отмечают, что периодически нервничают на работе, а 15% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности», — говорят данные исследования.
Профессии, которые свердловчане назвали самыми нервными:
- таксист, водитель — 16%,
- работник регистратуры — 15%,
- учитель — 13%,
- оператор кол-центра — 10%,
- продавец — 7%,
- врач — 7%,
- кондуктор — 5%,
- журналист — 5%
- кассир — 4%,
- менеджер по продажам — 3%,
- строитель — 3%
- официант — 3%,
- администратор — 2%,
- бухгалтер — 2%.
Свердловчане отмечают, что основная причина стресса: слишком большой объем работы — 45%. «Ненормированный график — 16%, слишком быстрый темп работы — 13%, ссоры с коллегами — 8%, недовольство их результатами работы со стороны коллег или руководства — 7%, недовольство собственными результатами — 6% и ссоры с руководством — 5%», — резюмировали аналитики.
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