Свердловчане назвали самые стрессовые профессии

24 июня 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

В топ попали 14 профессий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Около половины свердловчан рассказали, что считают свою работу нервной. Половина опрошенных считают, что работа на руководящей должности более нервная и напряженная, чем у рядовых сотрудников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сайта Зарплата.ру. «Исследование проводили среди 1920 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Свердловской области. По данным опроса, 45% свердловчан считают свою профессию нервной, еще 40% отмечают, что периодически нервничают на работе, а 15% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности», — говорят данные исследования. Профессии, которые свердловчане назвали самыми нервными: таксист, водитель — 16%,

работник регистратуры — 15%,

учитель — 13%,

оператор кол-центра — 10%,

продавец — 7%,

врач — 7%,

кондуктор — 5%,

журналист — 5%

кассир — 4%,

менеджер по продажам — 3%,

строитель — 3%

официант — 3%,

администратор — 2%,

бухгалтер — 2%. Свердловчане отмечают, что основная причина стресса: слишком большой объем работы — 45%. «Ненормированный график — 16%, слишком быстрый темп работы — 13%, ссоры с коллегами — 8%, недовольство их результатами работы со стороны коллег или руководства — 7%, недовольство собственными результатами — 6% и ссоры с руководством — 5%», — резюмировали аналитики. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Около половины свердловчан рассказали, что считают свою работу нервной. Половина опрошенных считают, что работа на руководящей должности более нервная и напряженная, чем у рядовых сотрудников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сайта Зарплата.ру. «Исследование проводили среди 1920 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Свердловской области. По данным опроса, 45% свердловчан считают свою профессию нервной, еще 40% отмечают, что периодически нервничают на работе, а 15% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности», — говорят данные исследования. Профессии, которые свердловчане назвали самыми нервными: Свердловчане отмечают, что основная причина стресса: слишком большой объем работы — 45%. «Ненормированный график — 16%, слишком быстрый темп работы — 13%, ссоры с коллегами — 8%, недовольство их результатами работы со стороны коллег или руководства — 7%, недовольство собственными результатами — 6% и ссоры с руководством — 5%», — резюмировали аналитики.