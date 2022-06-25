25 июня 2022

Свердловчане назвали самые стрессовые профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ноутбук, работа, кофейня, мужчина, депрессия, фрилансер, фриланс, стресс
В топ попали 14 профессий Фото:

Около половины свердловчан рассказали, что считают свою работу нервной. Половина опрошенных считают, что работа на руководящей должности более нервная и напряженная, чем у рядовых сотрудников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сайта Зарплата.ру.

«Исследование проводили среди 1920 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Свердловской области. По данным опроса, 45% свердловчан считают свою профессию нервной, еще 40% отмечают, что периодически нервничают на работе, а 15% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности», — говорят данные исследования.

Профессии, которые свердловчане назвали самыми нервными:

  • таксист, водитель — 16%,
  • работник регистратуры — 15%,
  • учитель — 13%,
  • оператор кол-центра — 10%,
  • продавец — 7%,
  • врач — 7%,
  • кондуктор — 5%,
  • журналист — 5%
  • кассир — 4%,
  • менеджер по продажам — 3%,
  • строитель — 3%
  • официант — 3%,
  • администратор — 2%,
  • бухгалтер — 2%.

Свердловчане отмечают, что основная причина стресса: слишком большой объем работы — 45%. «Ненормированный график — 16%, слишком быстрый темп работы — 13%, ссоры с коллегами — 8%, недовольство их результатами работы со стороны коллег или руководства — 7%, недовольство собственными результатами — 6% и ссоры с руководством — 5%», — резюмировали аналитики.

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Около половины свердловчан рассказали, что считают свою работу нервной. Половина опрошенных считают, что работа на руководящей должности более нервная и напряженная, чем у рядовых сотрудников. Об этом URA.RU рассказали аналитики сайта Зарплата.ру. «Исследование проводили среди 1920 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Свердловской области. По данным опроса, 45% свердловчан считают свою профессию нервной, еще 40% отмечают, что периодически нервничают на работе, а 15% отмечают, что их специальность не вызывает стресса в трудовой деятельности», — говорят данные исследования. Профессии, которые свердловчане назвали самыми нервными: Свердловчане отмечают, что основная причина стресса: слишком большой объем работы — 45%. «Ненормированный график — 16%, слишком быстрый темп работы — 13%, ссоры с коллегами — 8%, недовольство их результатами работы со стороны коллег или руководства — 7%, недовольство собственными результатами — 6% и ссоры с руководством — 5%», — резюмировали аналитики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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