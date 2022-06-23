В Челябинской области охранника сожгло электрическим разрядом

Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему челябинцу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области на железнодорожной станции Карталы-2 охранник получил удар током от контактной сети и умер от обширных ожогов. Об этом URA.RU сообщили 23 июня в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«Предварительно, 22 июня около 14:00 на третьем пути парка „А“ станции Карталы-2 Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“, при формировании грузового состава на отправку в Республику Казахстан, произошло электротравмирование от контактной сети охранника ТОО ВЖДО 1982 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в Карталинскую городскую больницу с диагнозом „термический ожог тела“», — сообщили в ведомстве.

Врачи оказались бессильны, 40-летний житель Челябинской области скончался в реанимации. Сейчас проводится проверка инцидента, устанавливаются все обстоятельства. На месте работает следственная группа.