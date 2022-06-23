Тагильчане спорят из-за карикатуры мэра. Скрины

24 июня 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Журналисты «Областной газеты» нарисовали шарж Владислава Пинаева (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) обсуждают журналистский шарж (разновидность карикатуры, неправдоподобное преувеличение в обрисовке лица или явления) главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Мэр выложил пост с шаржем в соцсеть «ВКонтакте», под которым мнения людей разделились. «Шарж, конечно, добрый, но внешнего сходства не наблюдаю. Хотя не злой и смешной», — отмечает Ольга. «Похож, единственное, что Вас мы чаще видим в движении, а не в кресле в домашних тапочках», — делится Татьяна. Многие узнали мэра по домашним питомцам — собачкам Лолите и Мишель. «Особенно похожи собачки», — отмечает Анна. Другие посчитали, что в реальности мэр выглядит в разы лучше, чем на шарже. «Прикольненько, но в жизни наш мэр куда симпатичнее», — заявляет Наталья. Пользователь Владимир кратко выразился: «В жизни лучше». Карикатура появилась в 108-м (9381-м) номере от 23-го июня «Областной газеты». Пинаев в рамках еженедельной рубрики «ОГид» поделился мнением о спектакле «Гоголь. Триптих», фестивале «Ночь музыки» и других мероприятиях. Владислав Пинаев занимает пост мэра Нижнего Тагила с октября 2018 года. Ему 53 года, недавно он ездил в командировку в Донбасс, где проводится специальная военная операция РФ. Фото: соцсети Пинаева Фото: скрины под постом Пинаева Фото: скрины под постом Пинаева Фото: скрины под постом Пинаева Фото: скрины под постом Пинаева Фото: скрины под постом Пинаева Фото: скрины под постом Пинаева Фото: скрины под постом Пинаева Фото: скрины под постом Пинаева Ранее URA.RU писало, что жителей Нижнего Тагил взбудоражил подарок Пинаев победителю конкурса силачей на Сабантуе. Он подарил ему барана. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) обсуждают журналистский шарж (разновидность карикатуры, неправдоподобное преувеличение в обрисовке лица или явления) главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Мэр выложил пост с шаржем в соцсеть «ВКонтакте», под которым мнения людей разделились. «Шарж, конечно, добрый, но внешнего сходства не наблюдаю. Хотя не злой и смешной», — отмечает Ольга. «Похож, единственное, что Вас мы чаще видим в движении, а не в кресле в домашних тапочках», — делится Татьяна. Многие узнали мэра по домашним питомцам — собачкам Лолите и Мишель. «Особенно похожи собачки», — отмечает Анна. Другие посчитали, что в реальности мэр выглядит в разы лучше, чем на шарже. «Прикольненько, но в жизни наш мэр куда симпатичнее», — заявляет Наталья. Пользователь Владимир кратко выразился: «В жизни лучше». Карикатура появилась в 108-м (9381-м) номере от 23-го июня «Областной газеты». Пинаев в рамках еженедельной рубрики «ОГид» поделился мнением о спектакле «Гоголь. Триптих», фестивале «Ночь музыки» и других мероприятиях. Владислав Пинаев занимает пост мэра Нижнего Тагила с октября 2018 года. Ему 53 года, недавно он ездил в командировку в Донбасс, где проводится специальная военная операция РФ. Ранее URA.RU писало, что жителей Нижнего Тагил взбудоражил подарок Пинаев победителю конкурса силачей на Сабантуе. Он подарил ему барана.