23 июня 2022

Тренер БК «Парма» взял в помощники легендарного брата

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Тренерский штаб «Пармы» полностью сформирован Фото:

Ассистентом тренера баскетбольного клуба «Парма» Евгения Пашутина стал его брат, легенда ЦСКА, Захар Пашутин. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«У нас собралась отличная команда. Захар Пашутин — опытный специалист, который работал в качестве главного тренера БК „Спартак“ (Санкт-Петербург). Захар был наставником молодежной команды БК „Локомотив-Кубань“. Также он работал ассистентом главного тренера в основном „Локомотиве“ в 2013 году завоевав Кубок Европы и став серебряным призером Единой Лиги ВТБ», — приводит слова Евгения Пашутина пресс-служба клуба. В «Парме» Захар Пашутин будет отвечать за защиту и индивидуальную подготовку игроков периметра.

Также помощником тренера стал бывший капитан «Урал-Грейта» Вячеслав Шушаков. Он займется нападением и подготовкой больших игроков. Собирать информацию об игроках соперника будет Вениамин Анисимов, а Денис Калугин будет отвечать за физподготовку. Анисимов и Калугин также назначены помощниками Евгения Пашутина. Тренерский штаб, таким образом, полностью сформирован.

Евгений Пашутин возглавил клуб 13 июня после того, как тренировавший команду Казис Максвитис решил остаться в Литве, где возглавляет сборную страны. В июне клуб подписал контракт с американцем Джастином Робертсоном.

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Ассистентом тренера баскетбольного клуба «Парма» Евгения Пашутина стал его брат, легенда ЦСКА, Захар Пашутин. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «У нас собралась отличная команда. Захар Пашутин — опытный специалист, который работал в качестве главного тренера БК „Спартак“ (Санкт-Петербург). Захар был наставником молодежной команды БК „Локомотив-Кубань“. Также он работал ассистентом главного тренера в основном „Локомотиве“ в 2013 году завоевав Кубок Европы и став серебряным призером Единой Лиги ВТБ», — приводит слова Евгения Пашутина пресс-служба клуба. В «Парме» Захар Пашутин будет отвечать за защиту и индивидуальную подготовку игроков периметра. Также помощником тренера стал бывший капитан «Урал-Грейта» Вячеслав Шушаков. Он займется нападением и подготовкой больших игроков. Собирать информацию об игроках соперника будет Вениамин Анисимов, а Денис Калугин будет отвечать за физподготовку. Анисимов и Калугин также назначены помощниками Евгения Пашутина. Тренерский штаб, таким образом, полностью сформирован. Евгений Пашутин возглавил клуб 13 июня после того, как тренировавший команду Казис Максвитис решил остаться в Литве, где возглавляет сборную страны. В июне клуб подписал контракт с американцем Джастином Робертсоном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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