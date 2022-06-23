Тренер БК «Парма» взял в помощники легендарного брата

Тренерский штаб «Пармы» полностью сформирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ассистентом тренера баскетбольного клуба «Парма» Евгения Пашутина стал его брат, легенда ЦСКА, Захар Пашутин. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«У нас собралась отличная команда. Захар Пашутин — опытный специалист, который работал в качестве главного тренера БК „Спартак“ (Санкт-Петербург). Захар был наставником молодежной команды БК „Локомотив-Кубань“. Также он работал ассистентом главного тренера в основном „Локомотиве“ в 2013 году завоевав Кубок Европы и став серебряным призером Единой Лиги ВТБ», — приводит слова Евгения Пашутина пресс-служба клуба. В «Парме» Захар Пашутин будет отвечать за защиту и индивидуальную подготовку игроков периметра.

Также помощником тренера стал бывший капитан «Урал-Грейта» Вячеслав Шушаков. Он займется нападением и подготовкой больших игроков. Собирать информацию об игроках соперника будет Вениамин Анисимов, а Денис Калугин будет отвечать за физподготовку. Анисимов и Калугин также назначены помощниками Евгения Пашутина. Тренерский штаб, таким образом, полностью сформирован.

Евгений Пашутин возглавил клуб 13 июня после того, как тренировавший команду Казис Максвитис решил остаться в Литве, где возглавляет сборную страны. В июне клуб подписал контракт с американцем Джастином Робертсоном.