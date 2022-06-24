Директор «Ночи музыки» раскрыл, кто станет ведущим фестиваля

Горенбург заявил, что трансляция фестиваля будет вестись на 12 каналах Фото: Размик Закарян © URA.RU

Директор музыкального фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург заявил, что в 2022 году у фестиваля не будет именитого ведущего. Такой ответ получил корреспондент URA.RU на пресс-конференции, посвященной старту фестиваля.

«Будет организована трансляция на 12 различных каналах, в связи с этим ведущего не будет», — заявил Горенбург. При этом ранее организаторы предполагали, что ведущим могут стать спортивный комментатор Дмитрий Губерниев или певица Полина Фаворская.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Иван Ургант будет выступать на екатеринбургском фестивале «Ночь музыки» в 2022 году. В разговоре с URA.RU шоумен опроверг информацию, заявив, что действительно такое приглашение получил, но физически не сможет приехать на Урал. Также организаторы после отказа Урганта сообщили агентству, что рассматривают другие кандидатуры — спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицу Полину Фаворскую. Но и Губерниев отказался вести «Ночь музыки».