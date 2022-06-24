Семья убитой свердловчанки объявила награду за поимку убийцы

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За пойманного преступника семья заплатит 500 тысяч рублей Фото:

Семья убитой свердловской сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой заплатит за информацию о местонахождении убийцы 500 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родственники убитой.

В мае 2022 года суд заключил на месяц под стражу свердловчанина Анатолия Хлызова, которого подозревают в убийстве Эльвиры. «Ему была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам он был признан вменяемым», — сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

Об убийстве сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой стало известно 30 апреля. Она состояла на службе участковых уполномоченных, но была в декретном отпуске по уходу за дочерью. О пропаже 31-летней женщины сообщила ее мать. Тело было найдено у водоема под поселком Первомайским. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, силовики выясняют детали инцидента.

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Семья убитой свердловской сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой заплатит за информацию о местонахождении убийцы 500 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родственники убитой. В мае 2022 года суд заключил на месяц под стражу свердловчанина Анатолия Хлызова, которого подозревают в убийстве Эльвиры. «Ему была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам он был признан вменяемым», — сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. Об убийстве сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой стало известно 30 апреля. Она состояла на службе участковых уполномоченных, но была в декретном отпуске по уходу за дочерью. О пропаже 31-летней женщины сообщила ее мать. Тело было найдено у водоема под поселком Первомайским. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, силовики выясняют детали инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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