В ХМАО нашли способ прибыльной утилизации древесных отходов

В ХМАО ООО «Лесопромышленный комбинат «САМЗА», при поддержке фонда развития Югры, запускает проект по утилизации древесных отходов путем производства древесной муки. Ее используют химические производства, а также в качестве сырья для ламината, сообщается на сайте фонда развития Югры.
«Уже заключен предварительный договор поставки с ООО „Белсорб Групп“, получено письмо о намерениях от ООО „ПоливудТорг“ о потребности в покупке от 500 до 700 тонн ежемесячно древесной муки», — приводит пресс-служба фонда слова собственника комбината Сергея Смышляева.
На организацию выпуска древесной муки фонд развития Югры предоставляет кредит лесопромышленному комбинату. С началом производства на комбинате будут созданы 15 рабочих мест, а налоговые поступления от проекта оцениваются в 71,4 млн. рублей.
В ХМАО ООО «Лесопромышленный комбинат «САМЗА», при поддержке фонда развития Югры, запускает проект по утилизации древесных отходов путем производства древесной муки. Ее используют химические производства, а также в качестве сырья для ламината, сообщается на сайте фонда развития Югры. «Уже заключен предварительный договор поставки с ООО „Белсорб Групп“, получено письмо о намерениях от ООО „ПоливудТорг“ о потребности в покупке от 500 до 700 тонн ежемесячно древесной муки», — приводит пресс-служба фонда слова собственника комбината Сергея Смышляева. На организацию выпуска древесной муки фонд развития Югры предоставляет кредит лесопромышленному комбинату. С началом производства на комбинате будут созданы 15 рабочих мест, а налоговые поступления от проекта оцениваются в 71,4 млн. рублей. Ранее URA.RU рассказывало что ХМАО вошел в топ-10 регионов по природоохранным расходам. Округ занял шестое место в федеральном рейтинге вложений на охрану природы и экологизацию производства.