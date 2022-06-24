В доме после удара пропало электричество
Молния попала в многоэтажный жилой дом в Челябинске, в результате чего крыша дома задымилась. Очевидцы сообщают, что удар пришелся в антенну на крыше дома.
«Судя по видео, в Королева, 4, попало. Интернет не работает после грозы и лампа настольная перегорела», — пишут жильцы микрорайона в паблике «Тополинка. Тополиная аллея» в соцсети «ВКонтакте».
Другой очевидец происшествия пишет, что молния ударила в одну из антенн на крыше дома, после чего повалил черный дым. У жильцов дома, в который попала молния, временно пропало электричество, перегорели некоторые электроприборы. Пострадавших в результате ЧП нет.
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