В доме после удара пропало электричество Фото: Илья Московец © URA.RU

Молния попала в многоэтажный жилой дом в Челябинске, в результате чего крыша дома задымилась. Очевидцы сообщают, что удар пришелся в антенну на крыше дома.

«Судя по видео, в Королева, 4, попало. Интернет не работает после грозы и лампа настольная перегорела», — пишут жильцы микрорайона в паблике «Тополинка. Тополиная аллея» в соцсети «ВКонтакте».

Другой очевидец происшествия пишет, что молния ударила в одну из антенн на крыше дома, после чего повалил черный дым. У жильцов дома, в который попала молния, временно пропало электричество, перегорели некоторые электроприборы. Пострадавших в результате ЧП нет.