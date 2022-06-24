24 июня 2022

Многоэтажка в Челябинске задымилась после удара молнии. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
В доме после удара пропало электричество Фото:

Молния попала в многоэтажный жилой дом в Челябинске, в результате чего крыша дома задымилась. Очевидцы сообщают, что удар пришелся в антенну на крыше дома.

«Судя по видео, в Королева, 4, попало. Интернет не работает после грозы и лампа настольная перегорела», — пишут жильцы микрорайона в паблике «Тополинка. Тополиная аллея» в соцсети «ВКонтакте».

Другой очевидец происшествия пишет, что молния ударила в одну из антенн на крыше дома, после чего повалил черный дым. У жильцов дома, в который попала молния, временно пропало электричество, перегорели некоторые электроприборы. Пострадавших в результате ЧП нет.

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Молния попала в многоэтажный жилой дом в Челябинске, в результате чего крыша дома задымилась. Очевидцы сообщают, что удар пришелся в антенну на крыше дома. «Судя по видео, в Королева, 4, попало. Интернет не работает после грозы и лампа настольная перегорела», — пишут жильцы микрорайона в паблике «Тополинка. Тополиная аллея» в соцсети «ВКонтакте». Другой очевидец происшествия пишет, что молния ударила в одну из антенн на крыше дома, после чего повалил черный дым. У жильцов дома, в который попала молния, временно пропало электричество, перегорели некоторые электроприборы. Пострадавших в результате ЧП нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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